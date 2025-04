Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã fará homenagem ao Papa Francisco nesta terça (22)

A- A+

Durante o concerto oficial que abre a temporada 2025, a Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã fará uma homenagem ao papa Francisco nesta terça-feira (22).



O evento gratuito acontece às 20h, no Teatro de Santa Isabel, bairro de Santo Antônio, centro do Recife. A entrada é gratuita e a distribuição dos ingressos será feita uma hora antes do evento iniciar.

A peça escolhida para homenagear o líder da igreja católica foi a "blivion'" de Astor Piazzolla. Ela já foi tocada pela orquestra, durante o evento 'Concertos pela Paz', em 4 de novembro de 2023, em frente ao próprio Francisco, no Vaticano, em 2023.



O evento reuniu jovens brasileiros, russos, ucranianos e italianos. O maestro regente do grupo, José Renato Accioly, relembra do dia e conta à Folha de Pernambuco a emoção de fazer a apresentação.

"Estivemos na mesma sala que ele, na Sala Paulo VI, onde ele recebia os convidados e as pessoas em comitiva. Foi uma emoção extraordinária e intensa. Um momento singular na vida da gente, de estar no mesmo lugar e tocar músicas para ele. Era um concerto que buscava exatamente o que o papa queria, a paz no mundo", relatou.

De acordo com Accioly, o fundador, coordenador geral da OCC e juiz, João José Rocha Targino, fez um discurso durante o evento, que tinha a paz como temática. Francisco respondeu àquelas palavras e, mesmo já estando de cadeira de rodas, foi até à Orquestra e abençoou todos os componentes.

"Foi uma intensa emoção, tanto para mim quanto para a Orquestra e também para o público. Um dia que jamais será esquecido", complementou ele.

Para Targino, os momentos vividos naquele dia jamais serão esquecidos. Ele também considera como uma grande perda a morte do papa Francisco.

"Percebi, na apresentação da Orquestra Criança Cidadã, no dia 4 de novembro de 2023, um sumo pontífice já bastante debilitado por problemas de saúde, locomovendo-se em uma cadeira de rodas, porém, com a mesma aura do Cristo com que o vi as cinco vezes anteriores. Era um ser humano que se revelava como um autêntico exemplo do Pai do Céu, mormente pela prática austera das sacrossantas virtudes da probidade, humildade e fraternidade", lembrou o coordenador geral da OCC.

Apresentação da OCC ao Papa Francisco

A Orquestra Criança Cidadã se apresentou pela primeira vez ao papa Francisco em 2014. Naquela oportunidade, entre as músicas, o grupo tocou o hino do San Lorenzo, time argentino para o qual ele torcia. A OCC, foi à Sala Paulo VI, no Vaticano, em companhia da famosa violinista japonesa Yoko Kubo, com quem gravou um álbum, pouco tempo depois.

Já no 'Concertos Pela Paz', o grupo pernambucano teve a honra e o orgulho de se apresentar ao Santo Padre, frente a um público com mais de 8 mil pessoas. O evento foi promovido pela Charis Internacional e pela Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi, reunindo jovens do Brasil, Itália, Ucrânia e Rússia pedindo, por meio da arte, pelo fim da guerra no continente europeu e no mundo como um todo.

Por volta das 12h40 (horário de Brasília), eles abriram o evento com a música 'O Messias', do alemão Georg Friedrich Handel. As canções entoadas naquele dia se uniram ao clima da basílica, provocando emoções à celebração de fé, diante de Francisco.

Papa escuta música popular brasileira

Saída da população carente economicamente do Grande Recife, a OCC tocou, diante do mundo inteiro, a música 'Aquarela do Brasil', composta por Ary Barroso. O momento animou os fiéis presentes, que entraram na brincadeira e acompanharam os brasileiros com aplausos calorosos, inclusive durante a apresentação.

Homenagem ao líder católico

Em homenagem ao Papa Francisco, os jovens apresentaram "Por Una Cabeza", dos argentinos Alfredo Le Pera e Carlos Gardel, celebrando também o tango, um dos principais aspectos culturais da Argentina. A música encerrou a apresentação da Orquestra Criança Cidadã no Vaticano, com a mensagem de preservação da paz passada para todo o mundo.

Relembre a apresentação

Repertório desta terça-feira (22)

O repertório desta terça contará ainda com as peças “Finlândia, op. 26”, de Jean Sibelius; “Simple Symphony, op. 4”, de Benjamin Britten; e a “Sinfonia nº 2”, de Ludwig van Beethoven, obra composta entre os anos de 1801 e 1802, quando o compositor começou a apresentar os primeiros sinais de surdez.

A regência ficará a cargo do maestro titular da Orquestra, José Renato Accioly. Segundo ele, as peças são diversificadas e exploram os naipes da orquestra.

“A primeira [peça] utiliza metais, madeiras, cordas e percussão - e ressalta o nacionalismo romântico do país à época. A segunda obra do repertório é a mais recente, escrita no século XX, e será executada apenas pelos instrumentistas de cordas. E, para encerrar, teremos o classicismo de Beethoven com a ‘Sinfonia nº 2’, uma peça muito importante para o desenvolvimento artístico-musical dos nossos instrumentistas”, diz.

Concerto para a Comunidade

O próximo evento da Orquestra Criança Cidadã acontece no dia 22 de maio, com a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil. A apresentação acontece às 10h, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio master da Caixa e do Governo Federal.



SERVIÇO

Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - 1° Concerto Oficial da temporada 2025

Quando: 22 de abril de 2025, às 20h

Onde: Teatro Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, Recife - PE

Entrada gratuita (com distribuição de ingressos uma hora antes do concerto)

Classificação: Livre

Instagram: @criancacidada

Veja também