Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã reproduz concerto que apresentou para papa Francisco

A- A+

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã abriu a temporada de 2025 com uma homenagem ao papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, aos 88 anos. Nesta terça-feira (22), no Teatro de Santa Isabel, bairro de Santo Antônio, centro do Recife, o espetáculo reproduziu algumas peças apresentadas para o próprio líder religioso, em 2023.

A peça escolhida para homenagear o líder da igreja católica foi a "Oblivion'", de Astor Piazzolla. Ela já foi tocada pela orquestra, durante o evento 'Concertos pela Paz', em 4 de novembro de 2023, em frente ao próprio Francisco, no Vaticano, em 2023.

O repertório ainda contou com as peças “Finlândia, op. 26”, de Jean Sibelius; “Simple Symphony, op. 4”, de Benjamin Britten; e a “Sinfonia nº 2”, de Ludwig van Beethoven.

O Maestro titular da Orquestra, José Renato Accioly, comentou um pouco sobre a escolha.

"Na abertura da temporada de 2025, a gente tem a oportunidade de homenagear o papa Francisco através de uma música que a gente tocou para ele ("Oblivion"), no Vaticano, em 2023. A música fala justamente dos esquecidos, que o papa tão bem lembrou e representou".

Maestro José Renato Accioly, Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O maestro também exprimiu a sensação desse momento de homenagens póstumas ao líder religioso.

"Neste momento estamos muito emocionados, no sentido de agradecer essa figura extraordinária que foi o Santo Padre para humanidade".

Apresentações para o papa Francisco

A Orquestra Criança Cidadã se apresentou pela primeira vez ao papa Francisco em 2014. Naquela oportunidade, entre as obras executadas, o grupo tocou o hino do San Lorenzo, time argentino para o qual ele torcia. A OCC foi à Sala Paulo VI, no Vaticano, na companhia da famosa violinista japonesa Yoko Kubo, com quem gravou um álbum pouco tempo depois.

Já em 2023, no Concertos Pela Paz, o grupo pernambucano teve a honra e o orgulho de se apresentar ao Santo Padre, frente a um público de mais de 8 mil pessoas. O evento foi promovido pela Charis Internacional e pela Comunidade Obra de Maria.

Já como titular da Orquestra na oportunidade, o maestro relembrou o dia que foi recebido pelo papa.

Orquestra Criança Cidadã no Vaticano, diante do Papa Francisco - Leusa Santos/Folha de Pernambuco

"Fizemos um concerto na Basílica de São Pedro e no dia seguinte na sala Paulo VI, onde fomos recebidos pelo papa e tocar para ele, no dia 4 de novembro, no que chamamos de 'Concertos pela Paz'. Estavam reunidos 25 jovens da Orquestra Criança Cidadã, mais oito russos, oito ucranianos e 12 italianos, tocando pela paz no mundo", relembrou.

Ao longo do ano, a Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã produzirá mais quatro concertos oficiais. Sendo três no Teatro Santa Isabel e o último na Caixa Cultural, no Recife Antigo.

Concerto para a Comunidade

O próximo evento da Orquestra Criança Cidadã acontece no dia 22 de maio, com a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil. A apresentação acontece às 10h, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio master da Caixa e do Governo Federal.

Veja também