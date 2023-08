Os 3 hábitos que estimulam o raciocínio em crianças, segundo novo estudo

A- A+

Habilidades de raciocínio são cruciais na aprendizagem, desempenho acadêmico e resolução de problemas do dia a dia. De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, a melhoria da qualidade geral da dieta, bem como o aumento do tempo gasto em leitura e esportes organizados, melhoraram as habilidades de raciocínio entre as crianças nos dois primeiros anos escolares.

"Crianças com hábitos alimentares mais saudáveis mostraram maior desenvolvimento cognitivo do que outras crianças. Especificamente, melhor qualidade geral da dieta, menor consumo de carne vermelha e maior ingestão de laticínios com baixo teor de gordura foram associados a melhores habilidades de raciocínio", disse o pesquisador Sehrish Naveed, da Universidade da Finlândia Oriental.

Os resultados deste estudo, realizado por pesquisadores da Universidade da Finlândia Oriental, na Finlândia, são baseados em dados do estudo Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC). Este subestudo examinou os efeitos de uma dieta de dois anos e uma intervenção de atividade física na cognição entre 397 crianças finlandesas do ensino fundamental.

Também foram analisadas as associações de fatores dietéticos, atividade física e comportamento sedentário com a cognição ao longo do período. Foram considerados fatores como escolaridade e renda dos pais, bem como o percentual de gordura corporal e o nível de maturidade das crianças.

Os resultados mostraram que as crianças que passaram mais tempo lendo e praticando esportes organizados mostraram melhores habilidades de raciocínio do que seus pares. Por outro lado, o tempo excessivo gasto em um computador e a atividade física de lazer sem supervisão foram associados a habilidades de raciocínio mais pobres.

Tempo de tela, transporte escolar ativo, atividade física no recreio e intensidade da atividade física não foram associados a melhores habilidades de raciocínio.

Mais da metade das crianças participaram de uma dieta familiar e individualizada de dois anos e intervenção de atividade física. No entanto, a intervenção não afetou as habilidades de raciocínio, com as crianças dos grupos de intervenção e controle exibindo desenvolvimento cognitivo semelhante.

"Na vida de crianças em crescimento, a dieta e a intervenção na atividade física são apenas um fator que influencia o estilo de vida e as habilidades de raciocínio. Com base em nosso estudo, investir em uma dieta saudável e incentivar as crianças a ler são benéficos para o desenvolvimento de habilidades de raciocínio. Além disso, participar de esportes organizados parece apoiar essas habilidades", diz o médico Eero Haapala.

