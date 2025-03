Os 3 tipos de carne que você não deve consumir cruas

A- A+

O consumo de carne crua é um dos maiores debates no mundo culinário, pois alguns a apreciam por sua suculência e outros a evitam porque pode causar problemas de saúde. Os sintomas mais comuns decorrentes de intoxicações causadas microrganismos presentes na carne crua são dores abdominais, diarreia e vômitos.

— A carne crua abriga todos os tipos de bactérias, como E. coli, Campylobacter e Salmonella. Se comê-la ou não leva à intoxicação alimentar depende de vários fatores, como a condição da carne e a quantidade de bactérias que ingerimos — afirma Gemma del Caño, farmacêutica especializada em segurança alimentar.

Além disso, ela acrescenta que há grupos de pessoas com maior risco, como gestantes e crianças, que podem desenvolver danos mais sérios, como síndromes hemolíticas, desidratação ou febre. A especialista em segurança alimentar acrescenta que algumas carnes apresentam mais riscos do que outras, como frango, porco e carne moída, nessa ordem.

A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar enfatizou em um relatório que a Campylobacter, uma bactéria transmitida pelo manuseio e consumo de carne de frango, é o patógeno que causa o maior número de casos de intoxicação alimentar na União Europeia. Ele também acrescentou que a carne de porco crua ou mal cozida é a principal causa de infecção por hepatite E.

— Ao contrário dos cortes inteiros de carne, a carne moída é um produto que foi manipulado e tem mais superfícies de acesso para microrganismos — afirma del Caño.

Da mesma forma, a especialista aproveitou para refutar uma das crenças mais populares que está presente em diferentes gerações, a de congelar carne para eliminar bactérias. Ela afirma que isso apenas impede a proliferação e acrescenta que única maneira de fazê-los desaparecer completamente é cozinhá-los a mais de 62 graus Celsius.

— Pessoas com sistema imunológico baixo, pacientes com câncer crônico, diabéticos, pacientes cardíacos, doenças autoimunes ou pessoas com infecções crônicas ou agudas não devem comer carne crua, pois seu sistema imunológico está deprimido ou comprometido, ou estão tomando medicamentos que diminuem seu sistema imunológico — ressalta Domingo Carrera, especialista em nutrição do Centro Médico-Cirúrgico de Doenças Digestivas.

