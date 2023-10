A- A+

TABAGISMO Os 5 alimentos que têm nicotina e podem ser aliados de quem deseja parar de fumar Adesivos e gomas de mascar estão entre os métodos mais populares para se livrar do hábito, mas mudança na dieta também pode ajudar

Tirar o tabagismo da vida de uma vez por todas é missão que exige disciplina e esforço, uma vez que o cérebro se vicia nos efeitos da nicotina, capaz de afetar as funções cerebrais de curto prazo, estreitar os vasos sanguíneos e aumentar a frequência cardíaca. Apesar disso, seja tabaco ou vapes, existem ferramentas que podem ser usadas para quem deseja se livrar do hábito.

Adesivos e gomas de mascar estão entre os métodos mais populares. Mas você já considerou sua dieta? A nicotina é um alcalóide e estimulante natural encontrado na Solanaceae, também conhecida como a família das plantas da noite. O tabaco, portanto, faz parte desse grupo, assim como tomates e berinjelas. Isso significa que existem pequenas doses de nicotina em frutas e vegetais comuns.

Não há evidências de que esses alimentos possam ajudar com os desejos instantâneos experimentados ao tentar parar de fumar, mas muitos dos alimentos são frutas ou vegetais — uma parte essencial da dieta, especialmente se você estiver tentando abandonar o hábito. Um estudo publicado no periódico “Nicotine and Tobacco Research” descobriu que aqueles que comeram mais frutas e vegetais tinham três vezes mais chances de ficar sem fumar por pelo menos 30 dias.

— Embora a nicotina esteja naturalmente presente em frutas, vegetais e outros alimentos que consumimos diariamente, os níveis são extremamente baixos, portanto, não há como ficar viciado neles — disse Markus Lindblad, do site de venda de vapes Haypp, ao “The Sun”. — Quando você consome esses alimentos, pequenas concentrações de nicotina viajam pelo seu intestino e seu corpo as digere facilmente.

Em comparação, por exemplo, com produtos de nicotina (como os sachês), as frutas e vegetais têm quantidades muito menores. Apesar disso, Markus destaca que “é bom as pessoas entenderem o que é a nicotina e onde ela pode ser encontrada”. Veja abaixo:

Berinjela

— Um dos alimentos cotidianos que contêm nicotina, frequentemente encontrado em pratos vegetarianos, é a berinjela. Ela é, na verdade, uma planta grande da família das plantas da noite e, para cada grama do fruto, você encontrará surpreendentes 100 µg de nicotina — disse ele, pontuando que seria preciso comer 10 kg de berinjela para consumir a mesma quantidade de nicotina que um cigarro.

Batata

— Em média, uma batata pode conter cerca de 15 µg/grama de nicotina — disse. — As batatas maduras e verdes contêm uma concentração mais alta de nicotina (cerca de 42 µg/grama), mas, felizmente, isso ocorre quando são menos propensas a serem consumidas. No entanto, se você decidir amassar suas batatas ou fazer um purê delas, a concentração de nicotina pode aumentar para até 52 µg/grama.

Couve-flor

Markus disse que um dos alimentos cotidianos mais surpreendentes que contém nicotina é a couve-flor. E, embora ela não faça parte da “família das plantas da noite”, contém cerca de 16,8 µg/grama de nicotina.

Pimentões verdes

— Pode ser apenas uma pequena quantidade, mas os pimentões verdes cotidianos podem conter entre 7,7 e 9,2 µg/grama de nicotina.



Tomates

— Enquanto os tomates não maduros tendem a conter uma concentração mais alta de nicotina, à medida que amadurecem, a concentração tende a diminuir. Um tomate médio que você encontra no supermercado provavelmente conterá cerca de 7,1 µg/grama de nicotina.

O que evitar

O estudo publicado na “Nicotine and Tobacco Research” examinou as dietas daqueles que acharam mais difícil parar de fumar. A pesquisa, que contou com a avaliação de mil fumantes, descobriu que alimentos de carne, café e álcool faziam os cigarros terem um gosto melhor. Portanto, consumir essas coisas pode lembrar o ato e aumentar o risco de recaída.

