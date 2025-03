A- A+

Saúde Os 5 hábitos de pessoas que cresceram com pais rígidos, segundo a psicologia A psicologa Tara Whitmore afirma que pessoas que tiveram uma criação mais restritiva e rigida amadurecem com virtudes mais definidas

A maneira como as pessoas são educadas durante a infância costuma ter um impacto significativo no comportamento que desenvolvem na vida adulta.

Quando os pais estabelecem normas claras, valorizam a disciplina e exigem um alto nível de responsabilidade, é possível que esses hábitos se mantenham ao longo do tempo.

A psicologia, que estuda constantemente os comportamentos dos seres humanos, revelou que aqueles que crescem em um ambiente de disciplina rigorosa tendem a adotar certos padrões de comportamento que se manifestam na vida adulta.

Tara Whitmore é uma psicóloga que escreveu em seu blog sobre esses hábitos que os adultos costumam ter devido à criação rigorosa que receberam de seus pais.

Estes são os hábitos das pessoas que tiveram uma criação rígida:

1. Respeito à autoridade

Quando os indivíduos crescem em um ambiente no qual o respeito e a autoridade são primordiais, isso não apenas molda a forma como interagem com as outras pessoas, mas também os leva a respeitar a autoridade em qualquer etapa da vida, seja na escola, na universidade ou no trabalho.

Eles tendem a ser menos propensos a questionar algo sem uma razão justificada, respeitam procedimentos e protocolos, o que lhes permite se desenvolver com mais facilidade em sistemas organizados.

Embora esse costume possa ser benéfico em muitos aspectos da vida, ele deve ser equilibrado com a capacidade de questionar quando necessário, explica a especialista.

2. Pontualidade como norma de vida

Para muitos adultos que foram criados por pais rígidos, a pontualidade desempenha um papel importante, pois é considerada uma das principais virtudes e uma obrigação ensinada desde a infância com frases como: “chegar atrasado é inaceitável”.

Essa ideia costuma ressoar em sua memória ao longo dos anos.

Esse hábito se torna uma marca indelével, transformando-se em uma conduta arraigada, seja para cumprir compromissos profissionais, encontros sociais ou até mesmo tarefas cotidianas.

Para essas pessoas, ser pontual se torna uma norma de comportamento que reflete consideração pelos outros.

3. Responsabilidade

Assim como a pontualidade, a responsabilidade também tem grande importância.

Aqueles que cresceram com pais rígidos são cobrados para que tenham compromisso com o que fazem, o que os leva a cumprir suas obrigações com diligência e consciência.

Essas responsabilidades podem ser tanto profissionais quanto pessoais, mas a insistência dos pais é sempre a mesma: é preciso cumprir a palavra dada e honrar os compromissos assumidos.

4. Valorizar o trabalho árduo

As pessoas cujos pais ensinaram, desde a infância, a importância do esforço e da perseverança costumavam ser recompensadas após realizarem um trabalho árduo.

Por isso, aqueles que tiveram uma criação rígida buscam a excelência em suas carreiras, projetos pessoais e hobbies, pois o trabalho constante se torna um motor essencial para o sucesso integral.

5. Autodisciplina

Uma educação rigorosa fomenta uma “autodisciplina excepcional”, e essa pode ser uma das heranças mais significativas.

Na vida adulta, essas pessoas tendem a controlar seus impulsos, adiar gratificações e perseguir seus objetivos com persistência.

Quando aprendem desde cedo que a disciplina é a chave para alcançar metas, passam a compreender melhor o valor do esforço.

Segundo a psicologia, esse traço está diretamente ligado ao sucesso e à satisfação a longo prazo.

Veja também