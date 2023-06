A- A+

SAÚDE Os 5 lugares mais inusitados da sua casa onde as bactérias se proliferam; veja É preciso incluir estas áreas na rotina da faxina para eliminar de vez as bactérias

Você provavelmente limpa sua casa com frequência e, quando termina a faxina, tem a sensação de que não há mais uma bactéria sequer para ameaçar a saúde de sua família. No entanto, existem alguns lugares que você provavelmente não limpou e esses ambientes são propícios para a proliferação de microrganismos.

Um experimento feito pela Compare the Market, uma empresa de comparação de preços do Reino Unido, apontou cinco locais que as pessoas normalmente esquecem de limpar, mas que acumulam muitas bactérias. Veja abaixo.

Janela ou exaustor do banheiro

O banheiro é um ambiente onde há muitas bactérias devido à eliminação de urina e fezes. Por isso, é um local que demanda sempre muita limpeza. A maioria das pessoas se concentra em limpar o vaso sanitário, a pia e o chão. Mas, muitas vezes, se esquecem das janelas ou do exaustor.

Por ser o local de circulação de ar — principalmente no caso do exaustor que "suga" o que está no ambiente — essas áreas do banheiro podem acumular bactérias e outros microrganismos.

A principal forma de evitar a proliferação de bactérias dentro do banheiro é dando descarga sempre com a tampa do vaso sanitário abaixada. Isso evita que os microrganismos se espalhem junto com as gotículas de água que sobem quando damos descarga.

Vidro do box

Muitas pessoas se preocupam com o chão do box, mas se esquecem das paredes e do vidro que limitam a área do banho. Essas regiões precisam ser limpas quando você for lavar o banheiro. Apesar do contato frequente com a água, muitas bactérias se acumulam nessas regiões. É justamente a umidade e o abafamento do box que propiciam o crescimento das bactérias.

Dentro da máquina de lavar roupas

Quantas vezes você já lavou sua máquina de lavar roupas? Pode parecer contraditório, mas o ambiente interno da sua lavadoura também precisa de higienização. Muitas vezes, as bactérias e outros microrganismos não são mortos ou eliminados dentro da máquina durante a lavagem.

O fato de o eletrodoméstico ficar fechado quando não está em uso, somado ao resquício de água, podem favorecer o surgimento de colônias de bactérias em seu interior. E esses microrganismos podem acabar passando para a sua roupa durante o processo de lavagem.

Uma vez ao mês você deve lavar sua máquina com vinagre e bicarbonato de sódio.

Alça da chaleira

Se você tem uma chaleira em casa provavelmente a enche de água, espera o líquido ferver, usa a água e guarda a chaleira sem lavar. Afinal, a água fervida é limpa, não é mesmo? O problem é que o ambiente externo da chaleira precisa ser higienizado — principalmente a alça, por onde você manuseia este item da cozinha.

Se sua mão não estiver tão limpa, ela pode transferir bactérias para a alça da chaleira. A não higienização desta parte pode gerar o acúmulo de microrganismos.

Maçaneta do lado de fora da porta

Durante faxinas mais "profundas" é normal limpar além do chão, das paredes e dos móveis de dentro de casa. Mas você lembra da última vez que limpou a maçaneta da porta, principalmente a que fica do lado de fora?

Essa parte é constantemente tocada pelas nossas mãos — se não for, como vamos entrar em casa? No entanto, muitas pessoas esquecem de limpar esta região.

