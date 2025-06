A- A+

CORPO HUMANO Confira os 5 sinais do corpo que podem significar falta de sexo As relações sexuais ajudam a reduzir a ansiedade, o estresse e a aliviar alguns desconfortos físicos

O sexo é uma necessidade do corpo humano, e, embora muitos pensem que não requer atenção, não é verdade. Quando você não tem intimidade com outra pessoa há muito tempo, existem alguns sinais que os especialistas expuseram para serem levados em consideração.

O corpo é uma máquina muito específica, e toda vez que tem uma necessidade tende a avisar para que medidas sejam tomadas, como quando está com fome, com sede ou com sono, mas, no caso do sexo, para muitas pessoas é muito difícil determinar os sinais.

Quando você não tem um encontro sexual há muito tempo, isso pode afetar a pessoa a nível físico e emocional, porque, quando esse momento é compartilhado, não se trata apenas de cumprir um prazer.



A nível sexual, os hormônios atuam positivamente no corpo, influenciando até mesmo o nosso humor.

O corpo envia sinais de que precisa de sexo porque esta atividade ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse, a fortalecer o sistema imunológico e a aliviar alguns desconfortos físicos.



O corpo, no momento das relações sexuais, apresenta uma sensação de bem-estar imediato, pois estão presentes endorfinas e dopamina, o que proporciona múltiplos benefícios ao estado de espírito e à realização das atividades diárias.

A serotonina também aparece na relação sexual e, quando ativada no corpo, traz outros benefícios como regulação da temperatura corporal, digestão e sono.



Segundo o Centro de Saúde da Mulher dos Estados Unidos, o sexo ativa neurotransmissores, que não só beneficiam a saúde mental, mas também o funcionamento de outros órgãos, e, embora a masturbação também possa apresentar esses benefícios, eles não são a mesma coisa que o contato pele a pele, com outro indivíduo.

Segundo o livro "O sistema da serotonina", existe uma relação direta entre essa substância e o funcionamento da libido.

Mas como saber quando o corpo precisa de sexo? Os sinais que podem significar estar hora de ter algum tipo de contato sexual são:

Irritabilidade

Quando há irritabilidade e mau humor constantes pode ser em decorrência do fato de o ápice sexual não ter sido alcançado.

Estresse

O sexo pode ser definido como um tipo de atividade física, e todos sabem que o exercício é uma boa forma de tirar preocupações da mente e alIviar o estresse.

Problemas para dormir

Não poder ter momentos privados pode fazer com que você se sinta mal emocionalmente e também pode afetar seus ciclos de sono.

Dor em diferentes partes do corpo

Sentir dores de cabeça, por exemplo, pode estar relacionado à falta de relações sexuais. Segundo uma publicação da revista "Cephalalgia", fazer sexo pode aliviar dores de cabeça em alguns pacientes que apresentam esse problema, ou enxaquecas, devido à liberação imediata de endorfinas.

Aparência ruim da pele

Quando a pele apresenta um aspecto menos fresco, macio e com imperfeições também pode ser por falta de contato íntimo, podendo até ocorrer o aparecimento de acne.

Embora nem todos esses problemas sejam resolvidos com sexo, mas também com hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada, exercícios regulares e controle do estresse, é importante ver esses sinais quando você tem um parceiro e, se for solteiro, opte por desenvolver atividades alternativas à sua rotina para se sentir melhor.

