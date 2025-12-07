A- A+

Saúde Os 6 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade (comprovados pela ciência) Consumir regularmente alimentos nutritivos, como frutas cítricas, espinafre, pimentão vermelho e gengibre, pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico

Pesquisas realizadas ao longo dos anos demonstraram que uma dieta equilibrada, rica em alimentos nutritivos, é a melhor defesa contra doenças como obesidade, câncer, diabetes e condições cardiovasculares.

Mas existem alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e proteger contra doenças infecciosas, como a gripe. Veja seis delas, de acordo com informações da Universidade Brown, da UC Health e do site especializado Health Line.

Frutas vermelhas

As frutas vermelhas melhoram significativamente o sistema imunológico devido aos seus altos níveis de vitamina C, antioxidantes (como flavonoides e antocianinas) e outros nutrientes, que reduzem a inflamação, combatem o estresse oxidativo e melhoram a função das células imunológicas, ajudando a proteger contra infecções e doenças crônicas.

Vegetais folhosos verdes

Vegetais escuros, como espinafre e couve têm altos níveis de vitamina C, além de antioxidantes e betacaroteno, que ajudam a combater infecções. Eles também são bons para o coração, o cérebro e o intestino.

Nozes e sementes

Nozes, como amêndoas e nozes comuns, assim como sementes, como as de girassol, contêm diversas vitaminas e minerais (B-6, magnésio, fósforo ou selênio) que ajudam a regular e manter o sistema imunológico. Adicione-as às suas saladas ou desfrute de um punhado como um lanche saudável e energizante.

Frutas cítricas

A maioria das frutas cítricas, como laranjas, toranjas, tangerinas, limões e limas, contém altos níveis de vitamina C, que ajuda a combater infecções, aumentando a produção de glóbulos brancos. Seja comendo-as inteiras ou espremendo o suco sobre a comida, não se esqueça de adicionar essas frutas cítricas à sua dieta regular.

Aves e outros alimentos ricos em B6

A vitamina B6 é essencial na formação de glóbulos vermelhos novos e saudáveis, além de auxiliar na manutenção do sistema linfático. Frango, peru, peixes de água fria (como salmão), grão-de-bico (presente no homus tradicional), bananas, cereais matinais fortificados e levedura nutricional são ótimas opções para consumir vitamina B6.

Iogurte e outros alimentos fermentados

Alimentos como iogurte, kombucha, chucrute, kimchi, picles, tempeh (soja fermentada) e certos tipos de queijo contêm probióticos, que ajudam a estimular o sistema imunológico a combater doenças.

O microbioma, ou as “bactérias boas” do sistema digestivo, determina como nutrientes e bactérias nocivas são processados no corpo, tornando os probióticos talvez uma das funções mais importantes para a imunidade.

O microbioma ajuda você a processar os nutrientes descritos ao longo deste artigo, além de atuar como uma barreira extra no combate a bactérias e fungos nocivos.

