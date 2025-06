A- A+

CUIDADO Os 6 anti-inflamatórios naturais que podem ser usados para acabar com a dor no joelho Ervas como babosa e gengibre estão entre os remédios naturais que podem ajudar a aliviar a inflamação e a dor nas articulações

A dor no joelho é uma queixa comum que pode ter origem em lesões, inflamações, artrite ou outras condições relacionadas à sobrecarga nas articulações. Essa articulação suporta grande parte do peso corporal, tornando-se um ponto crítico para a mobilidade. Por isso, qualquer desconforto nessa região pode impactar significativamente a qualidade de vida.

Diante desse cenário, especialistas recomendam combinar o tratamento médico com opções naturais que possam atuar como complemento — sempre com acompanhamento profissional. O portal Healthline destaca seis anti-inflamatórios naturais que demonstraram efeitos benéficos na redução da dor e da inflamação.

Os seis anti-inflamatórios naturais recomendados

1. Babosa (Aloe vera)

Usada com frequência em forma de gel tópico ou suplementos orais, a babosa pode ajudar a reduzir a inflamação. É bem tolerada, mas pessoas que tomam medicamentos para diabetes devem usá-la com cautela, devido a possíveis interações.

2. Boswellia (incenso indiano)

Sua resina contém ácidos boswélicos com propriedades anti-inflamatórias. É utilizada no tratamento da osteoartrite e pode ser administrada em cápsulas ou cremes.

3. Unha-de-gato

Planta tradicionalmente usada para aliviar inflamações e fortalecer o sistema imunológico. Pode ser útil no tratamento da artrite reumatoide, mas seu consumo requer cuidado por possíveis efeitos adversos e contraindicações com certos medicamentos.

4. Eucalipto

É usado principalmente na forma de óleos essenciais ou cremes. Possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Antes do uso, recomenda-se fazer um teste na pele para evitar reações alérgicas.

5. Gengibre

Consumido em chás ou incluído na alimentação, o gengibre tem ação anti-inflamatória comprovada. No entanto, pode interferir com medicamentos anticoagulantes.

6. Chá-verde

Rico em antioxidantes, o chá-verde pode contribuir para a redução da inflamação. Ainda assim, são necessárias mais evidências científicas para comprovar sua eficácia específica em casos de artrite.

Outras estratégias naturais para aliviar a dor

Além do uso de plantas medicinais, há outras medidas que podem ajudar no controle da dor no joelho:

Método RICE: sigla em inglês para descanso (Rest), gelo (Ice), compressão (Compression) e elevação (Elevation). É especialmente indicado em casos de entorses ou torções.

Massagens com óleos essenciais: aplicar óleos como os de oliva, gengibre ou combinações com eucalipto e hortelã-pimenta pode aliviar a dor por meio de massagens suaves.

Dieta anti-inflamatória: incluir alimentos como abacaxi, alho, cerejas e óleo de peixe (rico em ômega-3) pode ajudar a reduzir processos inflamatórios no organismo.

Embora essas alternativas possam ser úteis, é essencial procurar um médico caso a dor persista, piore ou venha acompanhada de inflamação intensa. Um diagnóstico precoce e um tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações que afetem a mobilidade e o bem-estar geral.

