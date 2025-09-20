A- A+

Ter uma rotina de cuidados com a pele é fundamental para uma aparência mais bonita e saudável. Entretanto, nem sempre o uso de cosméticos traz os resultados desejados e isso pode acontecer devido a alguns erros básicos. Confira os principais e saiba como corrigi-los.

Sua pele não está devidamente limpa

Uma pele suja pode impedir que um ingrediente cosmético penetre no tecido cutâneo e funcione adequadamente

— Por isso, a limpeza diária da pele é indispensável para remover resíduos e sujidades que podem impedir que o cosmético hidratante penetre de forma adequada e exerça a ação esperada — afirma a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

É importante ressaltar que essa higiene diária deve ser feita com sabonetes específicos para o seu tipo de pele.

Falta esfoliação

Outra estratégia para garantir que os produtos penetrem adequadamente na pele é investir na esfoliação, de preferência com produtos suaves, que eliminam as células mortas, sem agredir a pele.

— Além de renovar a aparência da pele, tornando-a mais suave e luminosa, o esfoliante, ao remover as células mortas da superfície da pele, aumenta a eficácia dos cosméticos que serão aplicados em seguida — explica a dermatologista Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Composição inadequada do produto

Quando o assunto é a penetração dos cosméticos na pele, é importante prestar atenção também se os ativos utilizados na fórmula são realmente capazes de ultrapassar as camadas da pele e alcançar o alvo.

— É preciso estar atento a fórmulas que, além de contarem com ativos anti-idade e antioxidantes, por exemplo, possuam mecanismos que permitam que os princípios ativos atinjam o local desejado. Um exemplo é a nanotecnologia, pois, quanto menor for o tamanho da molécula, melhor será a absorção do ativo e, consequentemente, maior será sua eficácia — destaca a farmacêutica Maria Eugênia Ayres, gerente técnica da Biotec Dermocosméticos.

É interessante procurar também por produtos formulados com ativos vetorizados pela molécula de silício orgânico, também conhecida como silanol.



Produtos vencidos

Caso o produto não esteja funcionando como deveria, vale checar se ele ainda está dentro da validade.

— O prazo de validade é fundamental para garantir a efetividade de um produto. Um cosmético clareador vencido pode perder sua capacidade de clarear, assim como um protetor solar vencido pode deixar de proteger adequadamente contra os raios solares. Além disso, produtos fora da validade podem causar intolerâncias, reações alérgicas e até mesmo infecções — diz Maria Eugênia Ayres.

Produtos inadequados para seu tipo de pele

Cada pele é única, com características e necessidades específicas. E, para garantir a eficácia da rotina skincare, os cosméticos devem suprir essas necessidades.

— Enquanto pessoas com pele seca, por exemplo, devem optar por cosméticos formulados com veículos mais "pesados", como cremes, aqueles que possuem a pele mais oleosa ou acneica devem dar preferência para produtos mais fluidos, em gel ou gel-creme — orienta a médica Paola Pomerantzeff.

Ter noções básicas sobre as indicações dos principais ativos do mercado cosmético também é importante.

— Se o objetivo é controlar a oleosidade da pele, é interessante optar por produtos com ingredientes como zinco, extrato de alecrim, ácido mandélico e ácido salicílico. Já para hidratar a pele seca, grandes coringas incluem a vitamina E, esqualano, aquaporinas, coenzima Q10 e D-pantenol — diz a médica Lilian Brasileiro.

Na dúvida, é importante consultar o dermatologista para receber recomendações específicas para você.

Produtos inadequados para a idade ou época do ano

A rotina skincare precisa ser adaptada a fatores como idade e estação do ano. Por exemplo, quem tem pele oleosa, precisa de ativos que ajudam a controlar a oleosidade, como ácido salicílico e ácido glicólico. Já quem tem a pele seca precisa de ativos mais hidratantes.

Quanto à estação do ano, no inverno, por exemplo, a pele fica naturalmente mais seca por conta do frio, baixa umidade, banhos quentes e ventos constantes.

— Então, temos que adequar os produtos do nécessaire a esse novo momento, procurando por cosméticos com maior capacidade hidratante que privilegiem a pele nessa estação — afirma Pomerantzeff.

