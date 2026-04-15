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Saúde Os 6 tipos de homem que nunca te trairão, revela especialista É possível reduzir o risco de ser traída ao escolher a 'pessoa certa' no início do relacionamento

Não é possível blindar completamente nenhum relacionamento contra a infidelidade, mas certamente é possível diminuir as chances de ela acontecer ao escolher a pessoa certa. Mas como saber se ele é a pessoa certa?

Ao Daily Mail, a especialista em sexo Tracey Cox revela as pistas sutis que mostram que ele permanecerá fiel.

Ele vê a mãe com frequência

Primeiro, o tempo dedicado às visitas regulares e às responsabilidades deixa pouco espaço para as horas livres e imprevisíveis necessárias para um caso extraconjugal. Segundo, ele tem mais uma pessoa a quem prestar contas. Ele não só precisa mentir para você, como também para ela.

Além disso, ver a mãe com frequência demonstra que ele valoriza a família e assume a responsabilidade pelas pessoas que ama: ele tem um forte senso de lealdade e dever. Por fim, se ele é próximo da mãe, é provável que respeite as mulheres como seres humanos, e não apenas como objetos sexuais.

Ele é tão desejável quanto você

Pode parecer contraditório, mas se ele está namorando alguém acima do seu nível, é mais provável que ele traia, e não menos.

De acordo com Tracey, se o seu parceiro não acredita que a merece, ele se sentirá inseguro. A insegurança o leva a buscar provas de que é desejável – e a necessidade de alimentar o ego é um dos principais motivos por trás de muitos casos extraconjugais.

Não é necessário haver compatibilidade física, mas ambos devem sentir que estão obtendo um bom retorno com o que trazem para o relacionamento (riqueza, poder, inteligência, humor etc.).

Ele é a mesma pessoa com todo mundo

Se os amigos dele veem um lado diferente daquele que ele mostra para você, é um sinal de alerta muito claro. A versão que você vê do seu parceiro deve ser a mesma que todos os outros veem. Se for, não há máscara. Ele é quem você pensa que ele é.

Ele tem amizades masculinas de longa data, e os amigos gostam muito dele

Se os amigos o conhecem desde a escola, terão uma ótima ideia do tipo de homem que ele é. Não são só as mulheres que falam – os homens também – e o tipo de homem que trai geralmente gosta de se gabar disso.

Se os amigos dele forem legais e gostarem de você, fique atenta a sinais de alerta sutis. Se ele for um cara legal, os amigos dele vão falar muito bem dele para você. Se não, há um motivo.

Ele tem um hobby que o absorve completamente

Seja restaurar móveis antigos, jogar golfe ou treinar para triatlos, um homem obcecado por seu hobby não tem espaço para uma vida dupla.

Encontros extraconjugais exigem muito esforço. Melhor ainda se esse hobby consumir todo o dinheiro que ele tem disponível. Um homem que controla suas finanças fará as contas e optará por não ter um caso.

Ele perdeu tudo traindo no passado

O ditado "quem trai uma vez, trai sempre" é verdadeiro – a menos que algo dramático e drástico tenha acontecido para fazê-lo mudar de vida.

Um homem que perdeu tudo por causa de uma infidelidade conhece o preço da traição quando é pego. E, por isso, esse cara pode ser uma opção mais segura do que alguém que nunca traiu.

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