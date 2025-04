A- A+

Saúde Os 7 benefícios para a saúde mental em dormir com seu bichinho de estimação Esse comportamento pode mostrar como uma pessoa se relaciona com os outros e sobre sua constituição emocional

Dormir ao lado de um cachorro ou gato não é apenas um sinal de afeto. De uma perspectiva psicológica, esse comportamento cotidiano fala profundamente sobre a maneira como uma pessoa se relaciona com os outros e sobre sua constituição emocional.

Futuro do câncer: como os tratamentos vão passar por uma revolução nos próximos anos e impactar na sobrevida dos pacientes

'Pulmão de pipoca': como o cigarro eletrônico pode marcar seus pulmões para sempre. É o que diz o veículo de comunicação 'Terra', que expõe alguns traços de personalidade associados àqueles que permitem que seus animais de estimação compartilhem sua cama.

Empatia e abertura: sinais de uma mentalidade receptiva

Uma das primeiras características destacadas pelos especialistas é a capacidade de entender os outros a partir da própria perspectiva deles: "se seu animal de estimação dorme com você, você provavelmente é uma pessoa de mente aberta, capaz de ver o mundo da perspectiva de outros seres", dizem.

Essa disposição sugere não apenas um forte vínculo com os animais, mas uma capacidade emocional que também se estende aos relacionamentos humanos.

Proximidade emocional e laços autênticos

O simples ato de permitir que um animal ocupe o espaço mais íntimo da casa, como a cama, demonstra uma capacidade especial de construir laços próximos e sinceros.

O que significa quando uma pessoa não quer dançar em festas ou baladas? Entenda o que a psicologia diz

"Permitir que um animal ocupe seu espaço mais pessoal exige confiança, proximidade e capacidade de ler sinais não verbais. Entender se seu animal de estimação está confortável ou inquieto é uma habilidade semelhante à necessária para fortalecer relacionamentos humanos profundos", explica o site.

Essas também são relações que perduram no tempo: "aqueles que permitem que seus animais de estimação durmam em sua cama geralmente buscam conexões profundas, nas quais a lealdade, o carinho e a proteção mútua são pilares fundamentais."

Serenidade e generosidade: um reflexo de caráter

Ter um animal a poucos centímetros do seu corpo durante a noite, mesmo que isso envolva interrupções como roncos ou acordar durante a noite, indica uma prontidão emocional para lidar com situações inesperadas.

É também um gesto que sugere uma maneira de encarar a vida com calma.

Compartilhar o espaço noturno com um animal também revela uma atitude serena diante da vida.

Da mesma forma, abrir mão de um lugar na cama não é apenas uma questão de conforto, mas de uma atitude de cuidado que se manifesta até nos detalhes mais simples.

"Ceder parte da sua cama, do seu calor e do seu tempo para outro ser demonstra uma natureza generosa e atenciosa. Para você, proteger e fornecer abrigo é um ato de amor que surge quase instintivamente", detalham.

Adaptabilidade: como lidar com a mudança

Pessoas que compartilham suas férias com seus animais de estimação também demonstram um alto nível de flexibilidade diante de eventos inesperados.

Dormir em uma posição estranha, se adaptar ao movimento de um animal ou até mesmo perder espaço durante a noite diz muito sobre sua visão de mundo.

"Seu gato se estica e rouba seu espaço? Seu cachorro se acalma inesperadamente? Adaptar-se a esses pequenos desafios noturnos revela uma grande capacidade de fluir com as mudanças e manter a calma em meio às transformações do dia a dia", acrescentam.

Veja também