BEBIDA Os 8 famosos que abandonaram o álcool; veja os motivos Seja pela rotina atarefada, pelos excessos da bebida ou até para uma vida mais saudável esses famosos decidiram parar de beber álcool

Em entrevista à coluna Play do GLOBO, a atriz Débora Falabella diz que há pelo menos dois anos não bebe mais por conta do monólogo "Prima Facie, pelo qual ganhou seis troféus somente este ano. Na peça teatral, ela vive uma advogada que sofre violência sexual e fica quase duas horas no palco contando uma história que vai ficando cada vez mais pesada.

Segundo a atriz, uma mudança brusca de vida foi necessária para dar vida a esse personagem.

— Não imaginava que a peça exigiria tanto de mim. Estou acostumada com palco. Tive uma companhia de teatro durante 18 anos. Sempre fiquei em cartaz durante muito tempo. Mas monólogo eu nunca tinha feito, principalmente com este volume de texto. Ao mesmo tempo, existe uma densidade dramática forte. Isso também cansa. Não é algo leve. Eu preciso estar muito bem fisicamente. Esses dois anos acabaram dando uma regulada na minha vida na questão da saúde. Preciso sempre estar fazendo exercício. Praticamente não bebo mais, não tomo aquele vinho que tomava no fim de semana. Virei realmente uma pessoa bem mais saudável, tive que virar por causa da peça — disse na entrevista.

Falabella não foi a única artista que precisou parar de beber seja pelo trabalho, pelas relações amorosas ou até mesmo pelos problemas com o excesso da bebida. Veja outros famosos que já revelaram precisar lidar com a bebida:

Luiza Possi

Recentemente, a cantora Luiza Possi revelou que ela e o marido, o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos, tiveram de parar de beber para salvar o casamento.

A artista disse que foi em fevereiro do ano passado que ela pediu ao marido para parar de beber e decidiu acompanhá-lo na decisão para evitar que ele tivesse recaídas ao vê-la tomando sua cervejinha, como ela gostava de fazer todos os dias.

"Parei de beber porque o Cris parou de beber. Ele precisava parar pelo bem do nosso relacionamento. Ele precisava parar de beber ou não ia dar certo mais. E ele parou mesmo. Aí pensei que, se eu não parasse, não poderia dar força para ele. Ele pode ter recaídas e vai beber porque vai me ver bebendo. Ou estamos na mesma frequência, ou vou acabar com meu casamento", contou Luiza no Festa da Firma Podcast, apresentado por Wellington Muniz, o Ceará.

A cantora ainda revelou que bebia até de manhã, em jejum. “Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, eu já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo, eu bebia cerveja. Posso dizer que eu era viciada”.

Luiza Possi e Cris Gomes estão juntos desde 2017 e são pais de dois meninos, Lucca e Matteo. Eles se conheceram nos bastidores do "Domingão do Faustão" quando a cantora participou do quadro "Show dos famosos", dirigido por ele na época.



Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção também fala abertamente sobre sua luta contra a dependência química e alcóolica ao longo das últimas duas décadas. Ele está “limpo” a cerca de 5 anos”.

Nos anos 2000, chegou a frequentar clínicas de reabilitação e contou com a ajuda de amigos e familiares para se recuperar. Em 2008, admitiu publicamente seu vício em drogas quando um homem foi preso em um flat enquanto lhe oferecia cocaína. Mas já afirmou em entrevistas que o álcool é a "droga mais pesada" que já experimentou.

“Eu não acordava bebendo, nunca bebi no trabalho, mas achei em um determinado momento que o álcool podia ser uma alternativa mais leve, mas é a droga mais pesada que conheci. Muita coisa acontece: acidente, violência doméstica, agressão verbal, arrogância", declarou em uma entrevista à GQ, em 2020.

Matheus Nachtergaele

O ator Matheus Nachtergaele afirmou que está há mais de 10 anos sem beber, o mesmo tempo que ele estava afastado das novelas, desde seu retorno em “Renascer”. O artista revelou que decidiu parar de beber porque o álcool, segundo suas próprias palavras, é uma “ameaça ao seu bem viver”.

"Não bebo há 10 anos, considero o álcool uma ameaça ao meu bem viver. Mas bebi durante muitos anos com bastante alegria e tenho memórias maravilhosas de muitos porres homéricos... Achei bom que estivesse transitando com alguma liberdade, mesmo com as proibições da fama. Não me encastelei. Poderia fazer a mesma coisa encasteladinho, ninguém saberia. Estava fazendo o que todo mundo faz, só que era eu ", revelou o ator à "Veja".

Bárbara Borges

Em 2019, a atriz fez um desabafo em suas redes sociais sobre seu vício em álcool. Na publicação, ela revelou que o consumo de álcool evoluiu "para exageros" e que foi difícil enxergar que a relação com a bebida era mais do que um hábito social.

“A relação que tinha com o álcool, que foi evoluindo para exageros, não 'dá mais match', não é mais compatível com a Bárbara de agora. Foi difícil enxergar isso? Fooooooi! Uma luta! Uma luta real, comigo mesma! Porque essa relação foi desenvolvida muito além do hábito social de 'tomar uma cervejinha', 'beber um vinhozinho' pra enturmar e sim pra tentar preencher vazio, pra esquecer dores do coração, pra anestesiar, pra não sentir”, disse.

Em 2022, em uma entrevista a um podcast, ela confessou que consumia bebidas alcoólicas para lidar com momentos de instabilidade emocional e enfrentar uma depressão.

Adele

Em uma entrevista à Vogue em 2021, a cantora Adele declarou que sempre teve um relacionamento muito próximo com o álcool e no mesmo ano declarou à Oprah Winfrey que havia parado de beber, após o divórcio do ex-marido Simon Konecki.

"Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com ó álcool, sempre fui fascinada. Foi o que manteve meu pai longe de mim, então sempre quis saber o que havia de bom nisso".

Em um show recente em Las Vegas, em setembro de 2023, a cantora de 35 confessou ao público que estava há três meses e meio sem beber, e admitiu que sua relação com o álcool havia chegado ao limite.

Brad Pitt

O álcool teria sido o principal pivô na separação do astro Brad Pitt da atriz Angelina Jolie. Os problemas com a bebida vieram à tona após a separação. O ator teria buscado ajuda nos Alcoólicos Anônimos, que frequentou por um ano e meio, e está sóbrio desde então.

"Eu bebia demais. O álcool virou um problema”, afirmou o ator em entrevista à GQ Style em 2017. “Não me lembro de nenhum dia, desde que saí da faculdade, em que não tenha bebido alguma coisa. Quando formei minha família, parei com tudo, exceto o álcool”, afirmou.

Anthony Hopkins

O ator Anthony Hopkins, de 87 anos, está sóbrio desde dezembro de 1975. Em seu livro de memórias, chamado “Até Que Deu Tudo Certo”, ele conta que não percebia, na época, que era um alcoólatra. A mudança veio após um episódio em que dirigiu bêbado e somente recobrou a consciência quando já estava em outro estado.

“Eu havia dirigido a noite toda, vindo do Arizona, sem perceber o que estava fazendo. Poderia ter matado alguém, uma família inteira. Descobri o que havia acontecido quando fui ao meu agente e disse: ‘Roubaram meu carro!’, e ele respondeu: ‘Ninguém roubou. Te encontramos na estrada. Você estaria preso agora se não fosse por isso.”, escreveu

