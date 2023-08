Os 80 anos de Robert de Niro

A- A+

No dia 17 de agosto deste ano, o extraordinário ator Robert de Niro completou 80 anos. Se sua contribuição para o cinema não fosse tanta, eu não teria sido impulsionado a escrever este artigo, mas no caso de De Niro, um livro não seria suficiente, pois deveria conter vários tomos para comportar toda a sua história e filmografia.

Como o propósito de agora é só o de lhe prestar uma singela homenagem, seguem algumas sinopses que publiquei livremente no meu Facebook, sobre o ator de “Táxi driver” e de tantos outras obras-primas do cinema.

“A cartada final” junta Marlon Brando, Robert De Niro e Edward Norton neste eletrizante thriller, que mistura suspense e trama policial, contando com Brando, praticamente sua última aparição no cinema.

A trama é fria nos primeiros momentos do filme, mas ali estava De Niro para envolver o espectador nessa curiosa narrativa de assalto, com final surpreendente.

Frank Oz foi felicíssimo por ter tido a inteligência (da hora!), ao juntar os dois maiores ícones das telas escuras numa mesma pegada.

“A missão”. República Guarani, fronteiras entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O mercador de escravos Rodrigo Mendonza era um homem temido e respeitado por suas habilidades de mercenário, mas terá de “lavar a alma’, quando se une aos padres jesuítas, neste clássico de Roland Jofe que levou a Palma de ouro, em 1986.

Um filme que junta dois atores de peso vivendo um sanguinário empunhando a espada e um jesuíta portador de fé. Das oito indicações ao Óscar, três foram para as categorias principais: filme, ator e diretor. Um filme inesquecível pela grandiosidade do espetáculo. Disponível na indispensável plataforma do "YouTube".

“Tempo de despertar”. Este filme, que inspirou o título de um artigo, junta dois atores de peso. O extraordinário Robert de Niro com o saudoso Robin Williams.

Dirigido por Penny Marshal e produzido em 1990, arrebatou outra das tantas indicações ao Óscar para De Niro, que perdeu, injustamente, para Jeremy Irons, por "O reverso da fortuna".

Curioso foi que durante as filmagens, o diretor chegou a perguntar, seriamente, a De Niro se ele estava bem, já que imergiu tão impecavelmente na pele do personagem (para variar).

"O Rei da comédia". Com Robert de Niro, como Rupert, e Lewis, na pele de Jerry Langford. Martin Scorcese tem "pé quente" na escolha de elenco. Nessa comédia de tom dramático, Rupert Pupkin (vivido por De Niro) e a fanática Masha sequestram o ídolo da TV.

O catálogo dele é realmente amplo e variado, o que desafia uma escrita maior no porvir.





*Defensor público e professor

- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

