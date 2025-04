A- A+

SAÚDE Os 9 sinais de que o cérebro está começando a envelhecer Romper com a rotina e realizar atividades novas que estimulam o cérebro e fortalecem as conexões neuronais

O envelhecimento cerebral é um processo natural que pode causar certas alterações na memória e nas capacidades mentais. Embora muitas dessas mudanças sejam normais, há sinais que podem indicar uma deterioração do nível cognitivo, uma condição que aumenta o risco de demência do paciente associado à doença de Alzheimer.

Esta etapa, de acordo com especialistas da Mayo Clinic, se situa entre o funcionamento cognitivo habitual e a demência. Mesmo que haja dificuldades em algumas áreas mentais, elas não interferem significativamente nas atividades cotidianas.

"É possível que pessoas com comprometimento cognitivo leve tenham consciência de que sua memória ou capacidade mental mudou", indica essa instituição.

Sintomas comuns que causam o envelhecimento do cérebro

A passagem do tempo afeta o cérebro de maneira semelhante ao resto do corpo. Muitas pessoas começam a notar esquecimentos mais frequentes, demoram mais para lembrar nomes ou palavras ou têm dificuldade para se expressar com fluência. Porém, quando essas dificuldades ultrapassam o esperado para a idade, é importante ficar atento.

Entre os sintomas mais habituais do comprometimento cognitivo leve estão:

Esquecer coisas com maior frequência.

Não se lembrar de compromissos ou encontros sociais.

Perder a linha de pensamento, como não conseguir acompanhar o enredo de um livro ou filme.

Dificuldade em manter uma conversa fluida.

Problemas para encontrar a palavra certa ou alterações na fala.

Complicações ao tomar decisões, concluir tarefas ou seguir instruções.

Desorientação mesmo em locais familiares.

Falta de julgamento em situações cotidianas.

Mudanças no comportamento ou na memória que são percebidas por amigos e familiares.

As possíveis causas do comprometimento cognitivo

Não existe uma causa única que explique o aparecimento do comprometimento cognitivo leve. Em certos casos, está relacionada com a presença inicial da doença de Alzheimer, embora em outras pessoas seja causada por modificações sutis na estrutura e no funcionamento do cérebro.

Entre essas mudanças, os especialistas destacam três principais: a diminuição do tamanho do hipocampo – região fundamental para a memória -, o aumento do tamanho dos ventrículos – espaços cheios de líquido dentro do cérebro – e a redução do uso de glicose em áreas essenciais do cérebro. "A glicose é o açúcar que constitui a principal fonte de energia das células", alerta a Mayo Clinic.

Compreender e detectar precocemente esses sinais pode ser essencial para abordar adequadamente o declínio cognitivo e procurar orientação médica caso ocorram sintomas persistentes.

Como o declínio cognitivo pode ser evitado?

Para manter o cérebro ativo e saudável, é fundamental sair da rotina e evitar repetir as mesmas atividades todos os dias. Embora seja importante manter as responsabilidades e tarefas diárias, introduzir novas experiências pode ser muito benéfico para a mente.

A busca por atividades que representem desafio ou novidade estimula o cérebro e promove a criação de novas conexões neurais. Ações como visitar museus, explorar espaços naturais ou realizar viagens com conteúdo cultural podem ser úteis para manter a agilidade mental.

Outra recomendação importante é cuidar da alimentação. Seguir uma dieta balanceada contribui diretamente para o bom funcionamento do cérebro. Neste sentido, a dieta mediterrânea é um modelo amplamente valorizado pelos especialistas. Este plano nutricional baseia-se num maior consumo de azeite, frutas, vegetais, legumes e carnes brancas como o frango, partilha a Clínica DFK.

