Os alimentos que mais baixam o colesterol segundo a ciência e que devem estar na sua alimentação

O colesterol, substância gordurosa presente em todas as células do corpo, desempenha um papel crucial na produção de hormônios, na absorção de vitaminas e na construção de membranas celulares, segundo o site Medline Plus. No entanto, o excesso de colesterol, especialmente o tipo LDL (o colesterol "ruim"), pode tornar-se uma ameaça silenciosa à saúde cardiovascular. Portanto, existem alimentos capazes de diminuir o colesterol rapidamente, mas quais são eles?

Os 5 alimentos para reduzir o colesterol rapidamente

Segundo cardiologistas da Universidade de Harvard, alguns alimentos para reverter o problema são:

1. Morangos

Morangos. | Fotos: Canva

O consumo de morangos reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, segundo diversos estudos. Seu alto conteúdo antioxidante ajuda a reduzir a oxidação das gorduras, o que evita o acúmulo de depósitos de partículas de lipoproteínas (colesterol LDL) nas artérias.

Segundo um estudo da Universidade de Nevada, os morangos reduzem o colesterol total e são uma das frutas mais cardioprotetoras.

2. Aveia

A Universidade de Harvard aconselha como primeiro passo para reduzir o colesterol, comer uma tigela de aveia no café da manhã, que fornece cerca de 2 gramas de fibra solúvel.

3. Azeite virgem extra

Os cardiologistas de Harvard detalharam que os óleos vegetais líquidos ajudam a reduzir o colesterol, mas a melhor escolha é o azeite, o alimento estrela da dieta mediterrânea. Contém basicamente ácido oleico (ácido graxo monoinsaturado) e há evidências científicas de que essa gordura boa ajuda a reduzir o LDL ou colesterol ruim e aumenta o HDL ou colesterol bom.

4. Uvas

A uva ajuda a limpar as artérias, segundo estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicado na revista científica Nutrients.

5. Soja

O consumo de soja ou de alimentos feitos com ela, como tofu e bebida de soja, ajuda a regular o colesterol.

Estudos mostram que consumir 25 gramas de proteína de soja por dia (280 gramas de tofu ou duas xícaras e meia de leite de soja) pode reduzir o colesterol LDL em 5% a 6%.

