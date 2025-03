Os alimentos que não devem passar mais de 2 dias na geladeira: "Eles podem ser tóxicos"; veja lista

A- A+

As pessoas sabem que alguns alimentos precisam ser refrigerados para serem conservados adequadamente, mas, em alguns casos, eles não devem ficar mais de dois dias na geladeira, pois podem se tornar tóxicos para o organismo.

No entanto, muitos têm dúvidas sobre quais alimentos não devem ultrapassar esse período para manter seus nutrientes e evitar a formação de fungos.

Vários especialistas alertam que existem microrganismos capazes de alterar o cheiro, o sabor ou a textura de certos alimentos, o que indica que não estão mais em bom estado.

Além disso, há patógenos que não produzem essas alterações perceptíveis, mas que também podem ser perigosos.

Núria Mallén, porta-voz do Colégio de Nutricionistas e Dietistas da Catalunha, na Espanha, explicou mais sobre a durabilidade desses alimentos. — É necessária uma limpeza adequada dos vegetais, assim como a correta manipulação e higiene dos utensílios e das superfícies. É fundamental armazenar os alimentos que queremos conservar em recipientes limpos e bem fechados, sem rachaduras ou poros que possam permitir a contaminação. Outra recomendação é garantir que a temperatura da geladeira esteja entre 0 e 4°C. —

A temperatura desempenha um papel essencial na conservação dos alimentos, e a especialista ressalta que é importante deixá-los esfriar antes de armazená-los, pois guardá-los ainda quentes pode ser prejudicial à saúde.

— Se isso não for seguido, podemos favorecer o crescimento bacteriano nos alimentos. Também é importante não guardar alimentos quentes na geladeira, pois esse ato pode provocar um aumento da temperatura interna —, afirma Mallén.

Outro fator que pode influenciar na durabilidade dos alimentos é a forma como são manipulados, desde o momento do cozimento até a refrigeração, o tipo de alimento, a qualidade dos ingredientes, a técnica utilizada no preparo e o tempo decorrido entre a cocção e o armazenamento, segundo Loreto Pérez, representante do setor de Alimentação do Colégio Oficial de Farmacêuticos de Guadalajara, no México

Quais são os alimentos que não devem ficar mais de dois dias na geladeira?

A nutricionista e autora do livro 'Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes' (Diga-me o que comes e te direi que bactéria tens, em tradução livre), Blanca García Orea, explicou qual deve ser a durabilidade de certos alimentos para evitar a proliferação de bactérias.

— Isso depende se os alimentos são considerados de alto risco ou não, já que os alimentos de alto risco possuem características que favorecem o crescimento de microrganismos patogênicos —, acrescenta.

Os alimentos com maior risco são aqueles que reúnem todas as condições ideais para o crescimento de microrganismos: um pH neutro, umidade e nutrientes ricos em proteínas ou amido, explica García.

— Além disso, se esses alimentos não forem mantidos sob controle de temperatura e/ou prazo de validade, podem produzir toxinas que causam intoxicação alimentar —, destaca a especialista.

Os alimentos que não devem ficar mais de dois dias na geladeira são os seguintes:

Arroz cozido e macarrão cozido.

Carne ou frango moídos.

Aves cozidas ou cruas.

Peixe cru ou marinado.

Alimentos prontos para consumo: aqueles que não precisam de tratamento térmico para serem consumidos, como saladas prontas e ensacadas ou sucos não pasteurizados.

Ensopados com ou sem carne.

Ovos cozidos.

Sopas e caldos.

Lentilhas cozidas.

Purê de batata.

Molhos caseiros.

