Pesquisa Os animais conseguem contar números? Pesquisa identifica um sentido de numeração entre roedores Cientistas de Hong Kong também encontraram uma resposta sobre qual região do cérebro tem influência na compreensão numérica

Animais tem a capacidade de pensar numericamente? Um novo estudo, realizado pela Universidade da Cidade de Hong Kong (CityUHK) e pela Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK), respondeu esta pergunta. Foi descoberto que ratos, mesmo sem qualquer conhecimento prévio de números, conseguem desenvolver um sentido numérico quando treinados com sons.

“O estudo não apenas resolve um mistério de longa data sobre como o cérebro lida com os números, mas também oferece novos insights sobre o estudo dos circuitos neurais específicos envolvidos no processamento de números em animais e como os genes estão associados à habilidade matemática”, explica Ke Ya, professora de ciências biomédicas da CUHK e uma das autoras do artigo.

Uma parte específica do cérebro dos ratos, chamada córtex parietal posterior, foi bloqueada e com isso, a sua capacidade de compreender os números (habilidade de comparar e calcular) foi afetada, mas não o seu sentido de magnitude (percepção da área visual de objetos ou a duração de pulsos sonoros). As descobertas foram publicadas na revista científica multidisciplinar Science Advances.

Segundo os cientistas, isso sugere que o cérebro possui uma área específica para lidar com numerações.

“Esta é a primeira vez que os cientistas demonstram que os ratos têm a capacidade de discriminar e categorizar três números diferentes num único teste, superando uma simples comparação quantitativa", professor Yung Wing-ho, professor titular de neurociência cognitiva na CityUHK, afirma em comunicado.

Os pesquisadores conseguiram gerar estímulos que permitiam aos roedores se concentrarem apenas nos números, de forma que outros fatores fossem minimizados.

Além disso, durante o experimento feito em laboratório, apesar das influência na percepção das chamadas magnitudes, presentes no ambiente, os ratos continuaram a focar na repetição de sons (representados por dois ou três números) ao fazerem escolhas de recompensas alimentares. Ou seja, eles desenvolveram um senso numeral.

O resultado oferece um modelo com potencial para ser utilizado na investigação da base neural da habilidade numérica (e suas deficiências) em humanos.

“As descobertas da modelagem de redes neurais podem ter aplicações práticas no campo da inteligência artificial. No futuro, a nossa maior compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes ao processamento de números poderá contribuir para o desenvolvimento de intervenções para indivíduos com dificuldades numéricas", conclui Ya.

