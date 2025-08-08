A- A+

PL DO PAI PRESENTE Os avanços legislativos para paternidade ativa são centro de debate no Recife Representantes políticos e civis participaram do encontro

A “1ª Mostra Paternidade com Afeto” reuniu pessoas para um debate importante na manhã desta sexta-feira (8): paternidade ativa. O evento começou às 9h30, no Lounge do Moinho, bairro do Recife, centro da cidade. Os representantes políticos e civis discutiram sobre “os avanços legislativos para paternidade ativa”.

Encontro discutiu sobre paternidade ativa | Fotos: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Promovido pelo Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa), o encontro teve entrada gratuita e enfatizou a provocação da sociedade e a importância da paternidade ativa desde a primeira infância (do nascimento aos 6 anos). Outro objetivo também foi mobilizar apoio ao Projeto de Lei 6216/2023, o PL do Pai Presente, que sugere ampliação das licenças parentais no Brasil.

Participaram dos debates o diretor do Pipa, Rogério Morais; o sócio fundador e presidente administrativo do conselho administrativo da Viana e Moura Construções, Pedro Ivo Moura; e Rodolfo Canônico, diretor da ONG Family Talks. A coordenadora do "Mãe Coruja Recife", Cláudia Soares, mediou o evento.

Durante as falas, a mesa falou sobre as mudanças culturais da sociedade civil, que fomentou legislações que promovem a evolução. A pretensão dos pais em estarem presentes no seio da família também foi alvo da conversa.

Como é a licença paternidade no Brasil?

Atualmente, esse afastamento padrão dura cinco dias corridos. Ele pode ser ampliado gradualmente, chegando a até 75 dias. A mulher tira licença maternidade de 120 dias.

O PL do Pai Presente sugere que a quantidade mínima para a assistência paterna à família seja de 30 dias.

Discussão

Rogério Morais, diretor do Instituto Pipa, explicou à Folha de Pernambuco que a intenção é mostrar à sociedade como andam as discussões acerca do Projeto de Lei. Morais quer, com o evento, influenciar positivamente para que a pauta avance, além de ganhar mais opinião popular junto à sociedade.

Rodrigo Morais, diretor do Instituto Pipa | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Isso faz com que o Congresso avance mais rápido. Essa questão toca muito e a gente sabe da importância da presença do pai para o desenvolvimento infantil. Então, esse é o papel do Instituto Pipa: advogar pela causa para que ela seja mais democratizada, chegue ao conhecimento de todos e acelere a aprovação do Projeto de Lei”, contou.

Para o diretor da ONG Family Talks, Rodolfo Cândido, a promoção da paternidade ativa é um grande desafio para a sociedade brasileira.

O diretor da ONG Family Talks, Rodolfo Cândido, também participou do encontro | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Os pais ainda estão pouco presentes na vida familiar, o que traz prejuízos sociais para os homens e as mulheres. Nós vamos debater a importância da legislação que ajude os homens a estarem mais presentes com os filhos. Temos a expectativa que a PL do Pai Presente tenham resultado ainda neste semestre”, argumentou.

Pedro Ivo Moura, sócio fundador e presidente administrativo do conselho administrativo da Viana e Moura Construções, comentou sobre a penetração da empresa nessas discussões. Para ele, o tipo de licença paternidade na empresa já não é apenas uma discussão, mas se tornou uma prática.

Pedro Ivo Moura também marcou presença | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O pai tem tamanha importância na formação das crianças. O Pipa é um instituto voltado para o desenvolvimento da primeira infância, e a gente estimula fortemente a presença do pai na formação da criança. Ele tem que co-construir junto com a mãe a responsável da jornada da criança. Essa mostra é muito especial. É o mês dos pais e as fotos estão lindas. Maravilhosas. Representam tudo o que nós queremos para a sociedade”, frisou ele.

O público também teve oportunidades para interagir. As perguntas foram diversas. Uma das mulheres presentes apontou que teve o marido em casa por 50 dias, após o nascimento do filho. Ela alegou que hoje consegue notar conexão deles dois por conta dessa vivência no começo da vida.

“Familiares e vizinhos são essenciais para criar o filho. É uma sociedade geral. A gente sabe que algumas empresas privadas já têm um benefício bom. É gratificante vermos aquela criança crescendo e alimentando os vínculos, ao longo da vida, porque teve a família presente. Isso é muito importante para as mulheres, que são o centro familiar”, declarou Jessica Balbina, funcionária do Moinho.

Única mulher presente na mesa, a coordenadora do "Mãe Coruja Recife", Cláudia Soares, deu um olhar feminino à discussão. Ela reconhece a importância da presença do pai na vida dos filhos e parabeniza a escolha da organização de fazer o encontro em agosto, que é o mês da Primeira Infância.

Cláudia Soares é coordenadora do "Mãe Coruja Recife" | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O papel da paternidade nesse processo é importante. Tem vários estudos científicos que comprovam como é fundamental a participação do pai, desde a gestação, parto, puerpério e desenvolvimento dessa criança, para que consiga atingir potencial máximo de desenvolvimento. Nós estamos muito felizes em estar aqui nesse debate. É um programa voltado para a mulher e para as crianças. Em todo tempo, nós estamos fazendo essa construção”, declarou.

Leilão

Após a roda de conversa, foi realizado o Leilão Solidário de 12 imagens que compuseram uma exposição de fotos retratando o relacionamento de pais e filhos.

Arrematadas, as artes serão destinadas a espaços públicos como escolas, unidades do Compaz e equipamentos de saúde e assistência social no Recife e em Caruaru. Ao todo, foram arrecadados R$ 6,5 mil. As imagens foram assinadas por Anthony Ribeiro e Henrique Belizário.

“Eu fui convidado para iniciar esse projeto e captar a interação de pais e filhos. É uma emoção muito grande, porque a gente está acostumado no dia a dia a ver essa conexão com mães. Foi uma coisa diferente. Precisamos de um olhar diferente para fazer essas captações. Foi muito emocionante participar disso”, comentou Anthony. “Foi uma conexão única. Só quem teve um pai presente entende e consegue reproduzir isso nessas fotos. Também me envolvi na pós-produção e conversei com os pais. Foi um momento único para os pais do Instituto PIPA”, frisou também Henrique.

Encerramento da programação

A mostra será encerrada no sábado (9) com uma roda de conversa entre pais, mães, cuidadores e ativistas, mediada pelo comunicador Hugo Madureira.

Em seguida, o público será convidado a participar da "Passeata do Pai Presente", uma caminhada que sai pelo bairro do Recife que integra a mobilização nacional em defesa do PL 6216/2023 e da valorização da paternidade ativa e corresponsável no Brasil.

