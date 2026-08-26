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SAÚDE Os benefícios para o humor vindos do canto dos pássaros têm sido abafados pelo ruído do trânsito Estudo feito pela Universidade de Surrey envolveu mais de 1.500 participantes e foi publicado na revista People and Nature

O canto dos pássaros já foi associado a benefícios psicológicos, incluindo a redução do estresse e mudanças positivas de humor, entretanto esses benefícios estão sendo ameaçados pelo ruído do trânsito — relacionados ao estresse e ao incômodo.

Pesquisadores descobriram que mesmo baixos níveis de ruído do tráfego afetavam negativamente os benefícios para o bem-estar que poderiam ser obtidos ao ouvir sons da natureza.

“Os sons dos pássaros tendem a ser um dos elementos das paisagens sonoras da natureza que as pessoas percebem como sendo mais relaxantes, mais agradáveis e benéficos para elas psicologicamente”, disse Eleanor Ratcliffe, professora associada de psicologia ambiental na Universidade de Surrey e coautora do estudo publicado na revista People and Nature.

O estudo envolveu mais de 1.500 participantes que ouviram nove paisagens sonoras simuladas, compostas por cantos de pássaros e ruídos de tráfego, e responderam a perguntas sobre como se sentiam ao ouvi-las. A hipótese, segundo a pesquisadora, era observar se isso levaria a diferentes efeitos no bem-estar e na recuperação do estresse.

O estudo mostrou que ouvir o canto dos pássaros traz benefícios psicológicos, independentemente de suas características acústicas. E que a presença de ruído de tráfego afetou negativamente os benefícios psicológicos dos sons da natureza.

A análise de medições complementares da frequência cardíaca em um grupo de participantes mostrou uma variabilidade significativamente menor naqueles que ouviram paisagens sonoras incluindo ruído de tráfego, indicando uma maior resposta fisiológica ao estresse.

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"Isso nos mostra que devemos apoiar e proteger a natureza pelo bem da natureza, independentemente de os humanos obterem ou não algum benefício prático adicional com isso", disse Ratcliffe.

Faixas etárias

Os pesquisadores também analisaram como os participantes de diferentes faixas etárias responderam. Os participantes mais jovens relataram maior sensação de bem-estar do que seus pares mais velhos, algo que se acredita ser resultado de sua melhor audição e experiência acústica aprimorada.

Os pesquisadores descobriram também que uma maior sensação de bem-estar foi registrada quando os participantes perceberam uma maior diversidade nos tipos de pássaros que estavam ouvindo — essa percepção aumentou em pessoas que tinham maior conhecimento sobre pássaros.

Os pesquisadores afirmam que é necessário um maior planejamento urbano incluindo mais espaços verdes. Entre as medidas sugeridas para minimizar o ruído do tráfego incluem a redução dos limites de velocidade e o aumento da densidade da vegetação rasteira ao redor dos parques.

“Ouvir os pássaros é uma maneira bastante acessível de interagir com a natureza. Então, acho que é algo que as pessoas podem fazer sem muito esforço”, acrescentou a pesquisadora.

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