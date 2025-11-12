A- A+

SAÚDE Os benefícios pouco conhecidos de adicionar gelatina à sua dieta diária; veja receita que viralizou Alimento tem mais de 85% de proteína e possui mais de 18 aminoácidos diferentes, incluindo 8 dos 9 aminoácidos essenciais necessários à saúde humana

A gelatina é uma proteína natural obtida pela fervura de tecidos animais, como a pele e os ossos de porcos e vacas, através de um processo de hidrólise do colágeno.

Essa substância translúcida, incolor e quebradiça é comumente usada como agente gelificante e espessante nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética.

Embora o valor nutricional da gelatina dependa do animal de origem, um estudo realizado pela Academia de Ciências de Morelos afirma que a gelatina é composta por mais de 85% de proteína, menos de 13% de água e menos de 2% de minerais.

Contém também 18 aminoácidos diferentes, incluindo 8 dos 9 aminoácidos essenciais necessários à saúde humana, como glicina, prolina e valina. Entre as vitaminas e minerais presentes em sua composição estão cálcio, fósforo, magnésio e ácido fólico.

A gelatina oferece grandes benefícios para a saúde. Entre suas principais propriedades estão:

Retarda os sinais de envelhecimento

A gelatina é uma proteína composta de colágeno, o que permite que a pele permaneça hidratada, protegida e elástica contra agentes externos, como raios solares, frio extremo, poluição, entre outros fatores ambientais, ajudando a manter a pele saudável, firme e com aparência mais jovem.

Fortalece o cabelo e o crescimento das unhas

A gelatina também contém queratina, uma proteína essencial para a proteção de tecidos como unhas, cabelos e pele. A gelatina ajuda a fortalecer os cabelos, prevenindo a quebra, e também promove o crescimento das unhas.

Melhora a digestão

Consumir gelatina regularmente reduz problemas de prisão de ventre devido ao seu alto teor de água e fibras, ajudando a estimular os movimentos intestinais e a absorção de nutrientes, já que a gelatina pode reparar a mucosa intestinal. Ela também ajuda a regular os sucos gástricos, promovendo uma melhor digestão.

Fortalece ossos e articulações

Este alimento é um ótimo aliado para fortalecer os ossos e reduzir problemas nas articulações. Ela também atua como um bom anti-inflamatório e ajuda a aliviar e/ou reduzir a dor e a rigidez causadas pelo desgaste da cartilagem.

Estimula o sistema imunológico

A gelatina contém prolina, um aminoácido associado ao fortalecimento do sistema imunológico, que ajuda a prevenir a propagação de doenças respiratórias comuns.

Melhora o sono

A glicina presente na gelatina tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso, o que pode melhorar a qualidade do sono, reduzir a fadiga diurna e melhorar o desempenho físico.

É importante ressaltar que, antes de incluir qualquer novo alimento em sua dieta, é aconselhável consultar um médico especialista.

Gelatina Cremosa

A usuária do TikTok Ana Paula Oliveira, compartilhou com seus seguidores uma receita de gelatina cremosa com poucos ingredientes e que é possível fazer em casa. Confira:

Ingredientes:

250 ml de água fervendo

2 iogurtes natural

1 gelatina de qualquer sabor

4 colheres de sopa de leite em pó

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em um liquidificador e deixe -os bater até ficar um liquido unificado. Depois despejar todo o conteúdo em uma travessa e leve-a ao congelador por mais ou menos cinco horas. Só a retire quando ficar dura e com aspecto de gelatina.

