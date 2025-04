A- A+

PAPA FRANCISCO Os carros de Francisco: Papa optava por veículos populares, mas foi presenteado com Lamborghini Argentino abriu mão de carros luxuosos e leiloou carro italiano por mais de R$ 3 milhões de reais, destinando montante arrecadado para caridade

O Papa Francisco ficou conhecido por sua humildade, optando sempre por manter um estilo de vida relativamente simples e próximo ao povo. Um dos reflexos deste comportamento é a relação do Pontífice com automóveis. O argentino abriu mão de veículos luxuosos, escolhendo carros simples, a fim de manter sua rotina mais simples.

Papamóvel

O veículo icônico do Papa também ganhou novos contornos enquanto Francisco esteve à frente do Vaticano. Todos papamóveis utilizados pelo argentino eram abertos e sem blindagem, procurando ficar mais perto do povo.

Em 2024, a Mercedes-Benz presenteou o Papa Francisco com um papamóvel elétrico. O SUV esportivo Classe G, com carroceria branca perolada, foi "desenvolvido em estreita cooperação com o Vaticano especificamente para o uso do papa", detalhou a marca em comunicado.





Mercedes fez versão elétrica do tradicional Papamóvel — Foto: Filippo Monteforte / AFP

De acordo com a empresa, o veículo é "adaptado a velocidades particularmente baixas exigidas para aparições públicas" e está alinhado com a encíclica Laudato Si de Francisco, na qual o pontífice se manifesta em favor da preservação do meio ambiente.

A Mercedes-Benz fornece carros para os pontífices do Vaticano há quase 100 anos, tendo alguns destes veículos exibidos na Santa Sé ou no museu do fabricante em Stuttgart, Alemanha.

Antes do papa argentino, seu antecessor alemão, Bento XVI, já usava um carro elétrico, um modelo da fabricante francesa Renault, que, no entanto, não era seu veículo oficial.

Fiat Idea no Brasil

Em sua primeira viagem como Pontífice, o Papa Francisco já demonstrava sua preferência pelos modelos populares. Francisco iria utilizar um modelo da Mercedes-Benz blindado, preparado especialmente para a utilização do Bispo de Roma.

No entanto, o argentino atravessou o Rio de Janeiro a bordo de um simples Fiat Idea. A Fiat havia deixado à disposição da comitiva do Papa toda a sua linha de veículos. A equipe optou pelo Idea e pelo hatch Bravo.

A escolha pelo Idea foi mais racional do que a que motiva geralmente os compradores brasileiros. Por ser uma minivan, tem teto alto, é fácil de entrar e tem ampla área envidraçada.





Fiat Idea com o Papa Francisco fica preso no trânsito no Centro do Rio e é cercado por fiéis — Foto: Reprodução/TV Globo

Outro motivo foi o fato de ser um carro simples. O Idea mais barato custa R$ 44 mil e Francisco estava em uma versão sem blindagem, com motor 1.6 e apenas ar-condicionado.

Ford Focus

Em seus primeiros dias como Papa, Francisco fez questão de dispensar a luxuosa Mercedes usada por outros Pontífices por um Ford Focus datado de 2006. Este carro popular foi o grande companheiro de Francisco para se locomover por Roma.

Os presentes

Em 2013, poucos meses após ser eleito Papa, Francisco recebeu de presente do padre italiano Renzo Zocca um Renault 4 branco, modelo de 1984. Após ganhar o carro, o Pontífice pegou as chaves e saiu dirigindo nos entornos do Vaticano.

O Papa afirmou na época que costumava dirigir um carro do mesmo modelo quando morava na Argentina, sua terra natal.





Papa Francisco ganha uma Lamborghini, mas vai por em um leilão beneficente — Foto: Foto: Vatican Media / Vatican Media

Por outro lado, não somente de carros mais populares ou antigos viveu Francisco. Em 2017, o líder católico foi presenteado com uma Lamborghini Hurácan pela própria marca italiana. O veículo foi assinado pelo próprio Papa e recebeu as cores do Vaticano.

O modelo foi leiloado em Mônaco menos de um ano depois, sendo arrematado por 715 mil euros, o que, na época, valia cerca de R$ 3,2 milhões. Todo o valor arrecadado com o leilão foi destinado a projetos sociais.

