Os cinco erros mais comuns que cometemos na hora de usar o papel higiênico (e os riscos à saúde)

Uma situação cotidiana, A princípio sem dificuldades, mas que pode gerar problemas se feita de forma errada: usar o papel higiênico após o “número dois”. E para quem acha que faz tudo certo na hora de limpar o traseiro, há práticas não recomendadas que podem causar uma infecção do trato urinário, agravar problemas retais existentes, como hemorrOidas ou fissuras, ou trazer outros riscos à saúde.

Por isso, médicos destacaram os cinco erros mais comuns na hora de usar o papel higiênico. Confira:

Limpar de trás para frente

O principal erro na hora de se limpar no banheiro é passar o papel higiênico de trás para frente — na direção do ânus à uretra. Isso porque existem muitas bactérias na área retal, e fazer o movimento do papel no sentido do órgão genital pode levar os micro-organismos para lá, como explica a ginecologista Alyssa Dweck ao “Health”.

"Limpe da frente para trás se você urinou ou evacuou, pois trazer essa bactéria para frente pode contribuir para uma infecção do trato urinário", orienta Dweck.

Utilizar muito (ou pouco) papel

Em média, uma pessoa usa sete folhas de papel higiênico, de acordo com o fabricante de papel higiênico Cushionelle — o que é pouco. Segundo Martin Richards, diretor dos Especialistas em Tecnologia Higiênica da SMARTi Environmental,o ideal é utilizar 10 folhas de papel higiênico por visita ao banheiro. Ele considera que o número é suficiente para limpar e, ao mesmo tempo, não gastar tanto.

"Obviamente, isso pode depender muito de se é o número um ou o número dois, mas essencialmente tente não dar voltas e voltas de papel higiênico na mão, pois isso pode ser um desperdício", pondera Richards.

Os especialistas ressaltam, no entanto, que a região precisa ser limpa até que a área anal não apresente nenhum resquício, pois se uma pequena quantidade de fezes for deixada para trás, pode causar coceira na área.

Usar papel higiênico perfumado e/ou tingido

O cheiro do papel higiênico, apesar de agradável, é feito a partir de produtos químicos que, em contato com a região íntima, podem trazer problemas, como infecções cirúrgicas, queimação, coceira e inchaço. O mesmo vale para os produtos com cores diferentes.

Mas se é a única alternativa no banheiro, Alyssa Dweck destaca que nem todo mundo terá alguma reação se não usar o papel higiênico mais indicado.

Amassar o papel em vez de dobrar

Randall Higgins, farmacêutico e especialista em cuidados com a pele da “Good Glow”, orienta que dobrar o papel não só reduz a quantidade de papel higiênico necessário para a limpeza, mas também “fornece uma superfície lisa que ‘aumenta a higiene’”.

Não lavar as mãos ANTES de se limpar

Não à toa, é ensinado desde a infância que lavar as mãos depois de utilizar o banheiro é muito importante. Mas como as mãos podem estar comtaminadas, a higienização também é importante antes da limpeza do "bumbum". A ideia também vale para o uso de celulares, que podem conter bactérias nocivas que causam infecções no trato urinário.

