A- A+

CUIDADOS Os cinco hábitos que fazem a bateria do celular durar menos e carregar devagar Evitar algumas práticas pode prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo

A bateria do seu celular não dura muito? Esse é um dos problemas mais comuns enfrentados por certos dispositivos móveis. Por isso, especialistas em tecnologia identificaram uma série de erros comuns que as pessoas cometem e que podem danificar a bateria do celular.

Esses hábitos de uso ou de carregamento prejudicam a bateria do celular, fazendo com que ela carregue mais lentamente e dure menos tempo. Da mesma forma, os fabricantes de dispositivos móveis implementaram uma série de ferramentas que podem ajudar a minimizar esse problema.

Os 5 hábitos que danificam a bateria do celular

Um dos erros mais frequentes, ou talvez o mais comum, é deixar o dispositivo conectado por muito tempo. Geralmente, muitas pessoas conectam o celular ao carregador antes de dormir para que ele amanheça com 100% de carga.

No entanto, essa prática pode ter um impacto negativo na vida útil da bateria, já que as baterias podem sofrer sobrecarga, reduzindo sua capacidade ao longo do tempo.

Outro erro comum é permitir que o aparelho descarregue completamente. Especialistas em tecnologia mencionam que isso pode ser prejudicial, especialmente para baterias de íons de lítio, pois esse tipo de bateria funciona melhor quando mantém uma carga entre 20% e 80%.

O portal Xataka afirma que, quando a bateria de íons de lítio cai abaixo de 20%, o ciclo de carga pode ser reduzido, acelerando o desgaste da bateria. Por isso, recomenda-se carregar o celular quando a carga estiver entre 20% e 30%.

Além disso, usar carregadores genéricos ou incompatíveis com o dispositivo pode causar sobrecargas e superaquecimentos, o que pode trazer consequências graves para a bateria do celular.

Outro erro muito comum é deixar a bateria atingir 100% de carga. Isso pode reduzir sua vida útil, pois, quando está completamente carregada, as células da bateria são submetidas a maior tensão.

Por fim, expor os dispositivos móveis a temperaturas elevadas acelera o desgaste da bateria e pode diminuir sua capacidade. Para evitar esse problema, recomenda-se remover capas grossas e evitar o uso do celular em locais onde a temperatura seja muito alta.

Deixar os celulares expostos ao sol ou próximos a fontes de calor, como aquecedores, são práticas que reduzem a vida útil dos dispositivos.

Veja também