Os cinco principais mitos sobre transtornos alimentares

A- A+

Desde a pandemia de Covid-19, a incidência de transtornos alimentares (TA) aumentou 30% e ocorre principalmente entre os mais jovens. O isolamento social durante o confinamento e o aumento do uso de redes sociais como o Instagram serviram de gatilho para muitos transtornos que estavam latentes.

Os transtornos alimentares dão a falsa sensação de controle sobre a alimentação, os exercícios e o corpo em meio à incerteza. Por isso, se popularizou durante a pandemia de Covid-19.

Segundo Marina Díaz Marsá, presidente da Sociedade Espanhola de Psiquiatria e chefe da Unidade de Transtornos Alimentares do Hospital Clínico Universitário San Carlos de Madrid, um em cada cinco pacientes que sofrem de anorexia morre por suicídio; 25% das pessoas que sofrem de transtorno alimentar tentam suicídio; e 60% delas têm pensamentos suicidas e automutilação.

Temos cada vez mais conhecimento sobre os transtornos alimentares, mas ainda existem muitos mitos que são reproduzidos e dados como certo. Veja alguns abaixo.

Pacientes com transtorno alimentar estão abaixo do peso

A realidade é bem diferente, pois apenas 7% dos pacientes apresentam baixo peso segundo o índice de massa corporal (IMC). A sociedade representa as pessoas que têm um transtorno alimentar como estando muito abaixo do peso, mas a verdade é que não é possível diagnosticar um transtorno alimentar apenas olhando para o seu corpo.



Isto significa que muitos casos passam despercebidos e não são diagnosticados, fazendo com que os doentes não peçam ajuda porque não se sentem “suficientemente doentes”, porque não cumprem o mito do baixo peso e acreditam que não merecem tratamento.

Transtorno alimentar é coisa de mulher

É verdade que é muito mais comum nas mulheres. Em cada dez casos, nove são em pessoas do sexo feminino e um é homem, pelo que ser mulher implica um risco maior de sofrer de transtorno alimentar.

Isto significa que os homens não pedem ajuda, assim como demoram a fazê-lo, uma vez que o estigma social torna mais difícil a sua identificação como uma pessoa doente.

Só tem transtorno alimentar quem quer

A causa dos transtornos alimentares é multifatorial, ninguém adoece por vontade própria.

Os fatores de risco para transtornos alimentares são: predisposição genética, certos traços de personalidade como perfeccionismo e alto nível de exigência, estar na adolescência, ser mulher, ter outras doenças mentais como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) , ansiedade, abuso de substâncias, ambiente familiar controlador ou desestruturado, bem como preocupação excessiva com a alimentação e o corpo por parte dos pais ou responsáveis.

Fatores sociais como ideal de beleza magro, profissões intimamente associadas a um físico específico (dançarinos, modelos) e a ocorrência de bullying na infância devido ao peso também deixa a pessoa mais suscetível a um transtorno alimentar.

Transtorno alimentar só ocorre na adolescência

Os transtornos alimentares afetam todas as idades, sendo a adolescência o ponto chave. Vemos inícios cada vez mais precoces, agora já aos 12 anos.

A idade média de início situa-se entre os 17 e os 25 anos, no entanto, existe uma porcentagem muito elevada de mulheres de meia-idade que apresentam sintomas compatíveis com estas condições, seja porque um distúrbio alimentar que começou na adolescência se tornou crônico e nunca foi curado, ou porque se desenvolveu pela primeira vez neste momento da sua vida. O termo “meia idade” ou “idade madura” é definido na faixa de 35 a 55 anos. Outros autores propuseram a faixa etária de 40 a 65 anos.

Dietas radicais e dietas da moda não são perigosas

Não se pode dizer que as dietas restritivas sejam a causa dos transtornos alimentares, mas 40% deles foram desencadeados por uma dieta alimentar.

Portanto, é muito importante não colocar a nossa saúde em risco saltando de dieta em dieta como se fossem inofensivas. E o mais importante, proteja as crianças: elas não podem ser colocadas em dieta ou pesadas constantemente. Mudanças de hábitos podem ser feitas, mas fazer com que uma criança viva em privações costuma ser um gatilho para o transtorno da compulsão alimentar periódica. Geralmente, as mudanças nos hábitos das crianças têm mais a ver com os hábitos dos pais ou cuidadores porque, no final das contas, as crianças acessam o que os adultos lhes dão.

O transtorno da compulsão alimentar periódica é talvez o transtorno alimentar mais desconhecido porque não foi descrito como tal até 10 anos atrás — foi incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) em 2013. Caracteriza-se pela ingestão de grandes quantidades de alimentos em um curto espaço de tempo, mesmo sem fome, geralmente estando sozinho. Gera vergonha e desconforto físico pela grande ingestão de alimentos e, principalmente, desconforto emocional.

Até muito recentemente, as pessoas que sofriam de transtorno da compulsão alimentar periódica eram submetidas a uma dieta para perda de peso, o que por sua vez causava mais compulsão alimentar e mais vergonha por não conseguirem segui-la. Muitos adultos que hoje sentem vergonha de comer alguns alimentos são aquelas crianças que foram repreendidas por comê-los por estarem acima do peso.

Vale lembrar que os transtornos alimentares não escolhem idade, sexo, etnia ou nível socioeconômico.

Veja também

MUNDO Boeing 737 Max 9: avião que voou de "porta aberta" nos EUA teve alerta em 3 viagens anteriores