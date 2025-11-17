A- A+

CONSUMO SEGURO Os cuidados para não cair na desinformação das redes sociais A tendência de desinformação mais comum observada pela equipe de checagem do Estadão foi a de disseminar que outros alimentos estariam contaminados com o metanol

Em meados de setembro, os primeiros casos de intoxicação por metanol começaram a aparecer na cidade de São Paulo, após as vítimas ingerirem bebidas alcoólicas destiladas. Enquanto as polícias Civil e Federal trabalhavam para investigar como o tóxico se espalhou, nas redes sociais viu-se a exploração do assunto por meio de conteúdos falsos.



A tendência de desinformação mais comum observada pela equipe de checagem do Estadão foi a de disseminar que outros alimentos estariam contaminados com o metanol. O Verifica recebeu e identificou publicações de conteúdos que afirmavam que itens como café, Coca-Cola e leite em caixa estariam contaminados com o tóxico.

Todas essas alegações foram negadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.





Nos casos descritos, os vídeos usam inteligência artificial para distorcer imagens e simular notícias sobre intoxicações. O Verifica encontrou até mesmo anúncios de venda de supostos "canudos antimetanol" que levavam à aplicação de golpes virtuais



O professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Antônio Jaeger afirmou que, diante de uma ameaça real, como a do metanol, é natural que o medo e a ansiedade ganhem espaço. "A facilidade de acreditar em desinformação é um efeito de proteção do ser humano "



Pesquisadores de desinformação apontam que outros fatores psicológicos entram em jogo em períodos de vulnerabilidade. Geralmente, as pessoas querem encontrar maneiras mais simples de resolver problemas complexos. Outro comportamento comum é pensar no automático e fazer julgamentos rápidos. Tudo isso favorece o risco de cair em desinformação.

