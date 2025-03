A- A+

Os erros mais comuns no consumo de ômega-3, segundo médico Especialista explica medidas para tornar a ingestão diária do suplemento na versão cápsula mais eficiente

O ômega-3 é uma das gorduras saudáveis e essenciais que o corpo possui e seu consumo proporciona benefícios, principalmente na saúde do cérebro e do coração. Algumas pesquisas têm mostrado a importância que ele tem na memória e na função cognitiva.

Além disso, seu consumo está associado a um menor risco de sofrer de demência e Alzheimer, segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa do Hospital del Mar e publicado na revista científica Nutrients, no qual explicaram a importância do seu consumo diário.

Outros benefícios que ele contém são que ele ajuda a reduzir a pressão arterial, os triglicerídeos e as doenças cardiovasculares, além de promover a hidratação da pele e a saúde do cabelo.

Embora o corpo o produza de forma autônoma, é importante consumi-lo sempre para aproveitar todas as suas propriedades e alimentos ricos em ômega-3, como salmão, atum, sardinha, semente de chia, nozes, óleo de linhaça, entre outros.

3 erros comuns ao consumir ômega-3

Além da alimentação, ele também pode ser consumido em cápsulas de suplemento. Mas para aproveitar todos os benefícios que ele contêm, é importante evitar alguns erros comuns.

Muitas pessoas entendem isso de forma errada, por isso o cardiologista Aurelio Rojas, por meio de suas redes sociais, explica quais são esses erros comuns. Primeiro, ele explica que algumas pessoas desconhecem os três tipos de ômega-3 que existem, que são ALA, EPA e DHA, e os escolhem sem verificar a quantidade que cada um contém.

“Certifique-se de que cada dose fornece pelo menos 1.000 miligramas de EPA e DHA combinados para efeitos anti-inflamatórios e cardiovasculares ideais”, recomenda o especialista.

Outro erro comum, segundo a especialista, é tomá-lo em jejum, pois, por ser uma gordura, se for tomado em jejum ou junto com refeições com pouca gordura, sua absorção é significativamente reduzida.

“Por isso, é importante tomar ômega-3 com uma refeição rica em gorduras saudáveis , como abacate, nozes ou azeite de oliva . Isso aumentará significativamente sua biodisponibilidade”, diz Rojas.

or fim, algo que não é levado em conta é a verificação do frescor e da qualidade do produto, por isso é sempre importante observar a data de validade e se ele não tem odor desagradável.

“Os óleos de peixe podem oxidar e perder sua eficácia. Se tiver um cheiro forte ou causar arrotos desagradáveis, provavelmente não é fresco. Verifique sempre as certificações de pureza e guarde as cápsulas na geladeira", conclui.

