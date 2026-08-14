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REDES SOCIAIS

Os estados americanos vão exigir US$ 193 bilhões da Meta em julgamento

Empresa é acusada de desenvolver intencionalmente o Facebook e o Instagram para tornar as crianças dependentes dessas redes sociais

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Meta vai se defender em um julgamento de seis semanas, em OaklandMeta vai se defender em um julgamento de seis semanas, em Oakland - Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Uma coalizão de estados americanos vai exigir US$ 193 bilhões da Meta no julgamento contra a empresa que terá início na próxima terça-feira. Ela é acusada de desenvolver intencionalmente o Facebook e o Instagram para tornar as crianças dependentes dessas redes sociais.

Com um total de mais de 3 bilhões de usuários em seus aplicativos, a Meta vai se defender em um julgamento de seis semanas, em Oakland. Se a gigante das mídias sociais perder a causa, os estados vão pedir a um juiz que obrigue a empresa a modificar seus dois aplicativos principais, além de uma multa.
 

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"Não pedimos US$ 1,4 trilhão", ressaltou ontem em audiência um advogado dos estados, segundo o qual a Meta calculou essa cifra "para causar impacto". A reclamação reclamada é de US$ 193 bilhões, afirmou.

Em 2023, um grupo de estados processou a empresa por suspeita de ter criado funções viciantes para crianças em seus aplicativos e violar leis estaduais. Agora, os promotores que representam Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey vão tentar provar que a Meta violou leis federais e estaduais relacionadas à segurança e privacidade dos menores.

A empresa “nega categoricamente essas acusações” e acredita que “as provas vão mostrar seu compromisso de longo prazo com o apoio aos jovens”, disse um porta-voz à AFP.

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