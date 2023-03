Os Estados Unidos estão "consternados" e "desapontados" com a permissão concedida pelo Brasil

Os Estados Unidos estão "consternados" e "desapontados" com a permissão concedida pelo governo brasileiro para a atracação de dois navios de guerra iranianos, disse nesta quarta-feira (15) o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Brian Nichols.

"Temos transmitido nossa consternação (...) enfatizando a repressão brutal do regime iraniano contra seu próprio povo, o fornecimento de armas à Rússia e a desestabilização" no mundo, afirmou Nichols durante uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado.