Os EUA pretendem sancionar colonos israelenses envolvidos em ataques na Cisjordânia

Os Estados Unidos estão se preparando para impor restrições de visão aos colonos israelenses envolvidos em ataques contra palestinos na Cisjordânia ocupada, disse um alto funcionário do Departamento de Estado nesta sexta-feira (1º).

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, comunicou a medida ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante uma reunião na quinta-feira em Jerusalém, segundo a mesma fonte que falou sob condição de anonimato.

Estas avaliações, específicas, poderão ocorrer a partir da próxima semana, mas não específicas quantas pessoas poderão ser afetadas.

A fonte fez as declarações perante os jornalistas que acompanham o chefe da diplomacia americana em Dubai, onde participa da COP28 no âmbito de um debate sobre segurança alimentar e climática.

Blinken também deverá participar de uma reunião com seus homólogos de vários países árabes à margem da conferência climática da ONU.

Na quinta-feira, em Israel, o secretário de Estado instruiu a Justiça de Israel a processar "os colonos extremistas que cometem atos de violência contra palestinos na Cisjordânia", em um momento em que esses ataques se multiplicaram desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro.

Os Estados Unidos condenaram a violência dos colonos contra os palestinos na Cisjordânia ocupada.

"Esperamos que o governo israelense tome medidas adicionais para acabar com isso. E, ao mesmo tempo, estamos analisando as medidas que podemos tomar", declarou Blinken durante uma conferência de imprensa na quinta-feira em Tel Aviv.