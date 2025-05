Os exercícios faciais feitos pela manhã que ajudam a reduzir as rugas

A- A+

Ter um olhar mais aberto, olhos que brilham, pele radiante e luminosa são apenas alguns dos efeitos visíveis do yoga facial, a prática que vem ganhando cada vez mais adeptos nos últimos anos. Os benefícios são muitos e ainda mais profundos, relacionados ao bem-estar de dentro para fora. Com disciplina, intenção, hábitos saudáveis, respiração consciente, com beleza natural e em harmonia. E com a possibilidade de acompanhar a passagem do tempo na nossa melhor versão, em vez de lutar contra ela.

— Yoga é a arte de auto-observação da mente, corpo e rosto, através de cinquenta músculos — diz María Eugenia Montefalcone, Wellness Coach do Instituto de Nutrição de Nova York e professora internacional de Yoga certificada pelo governo da Índia. A especialista assegura que o yoga facial implica "tomar consciência dos músculos do rosto, das nossas expressões, e começar a ativar aqueles que queremos e relaxar os que estão em tensão ou em uso excessivo."





Por muito tempo, deu-se importância apenas ao yoga enquanto exercício para o corpo, deixando o rosto de lado. No entanto, um estudo publicado em 2018 na JAMA Dermatology e conduzido pela Northwestern University Feinberg School of Medicine, em Chicago, descobriu que as mulheres de meia-idade pareciam cerca de três anos mais jovens após alguns meses do exercício na face.

— Com o tempo, os músculos perdem posição e volume, isso é o que mais nos envelhece. Não é tanto a ruga fina, os pés de galinha, as rugas na testa, mas sim aquela sensação de que se faz um sulco nasogeniano, a perda de volume, o contorno da mandíbula, que não há uma separação tão marcada como na juventude entre o rosto e o pescoço. Então, o que fazemos com o yoga facial é treinar os músculos para ganhar volume e recuperar sua posição. Assim, as rugas finas são alisadas”, detalha Cyntia Patetta, responsável pelo Yoga Facial do You Spa.

Ela garante que, como nos exercícios corporais, mais circulação sanguínea seja levada para o rosto, para que mais oxigênio e nutrientes cheguem nas células. Desta forma, o sistema linfático, o colágeno e os resíduos celulares também são estimulados.

— Após uma sessão de yoga facial e automassagem, você encontrará uma pele sem inflamações e luminosa. A prática apresenta mais foco na intenção que se coloca em fazê-la, o que ajuda a tomar consciência do rosto. São alcançados benefícios muito mais reais, duradouros e naturais: uma beleza genuína e saudável — incentiva Berenice Delupi, especialista em técnica facial japonesa.

Para Patrícia, professora de yoga que acaba de se aposentar aos 60 anos, “não há nada que possa rejuvenescer o rosto tanto quanto o yoga facial. É maravilhoso, porque muda o rosto”, diz. Ela garante, depois de gastar muito em cremes sem resultados expressivos, como o yoga facial conseguiu a ajudar a recuperar o frescor, seus traços voltaram ao lugar e resgatou as bochechas.

Alicia, que está prestes a completar 47 anos, faz yoga facial há seis meses e já percebe algumas mudanças. Ela notou que sua pele, antes opaca e com poros muito abertos, hoje está luminosa e os poros são quase imperceptíveis.

Uma das vantagens desta prática é que não há contra-indicações. “A única coisa é que se alguém tem botox na testa e pouca sensibilidade, pode não conseguir fazer os exercícios. O yoga facial prega o contrário. Com o botox, o que você está fazendo é imobilizar aquela área, paralisando-a, relaxando-a, enquanto com o yoga facial o que você está fazendo é ativá-la para que aquele músculo ganhe força”, detalha Cyntia.

Existem alguns exercícios que funcionam para todos. A Montefalcone opta por eventos digitais para fortalecer as pálpebras, suavizar o cenho franzido e o masseter. “Há músculos que chamo de expressões culturais. Por exemplo, a expressão carrancuda ao se esforçar para olhar o celular ou ler algo contra a luz é muito cultural, então existe um exercício para relaxar e funciona para todos”, explica.

A decoradora Lucila Rodríguez Iturrieta, 44 anos, percebe que a pele está melhor e agora que adquiriu um novo hábito, sente-se melhor também. “Faço yoga há muito tempo. Nunca me ocorreu massagear sobrancelhas, cenho, lábios, pescoço e aprender um pouco mais sobre anatomia facial. Fiquei surpresa ao ver o quão importante é", conclui.

Exercícios

María Eugenia Montefalcone, Cyntia Patetta e Berenice Delupi oferecem uma série de atividades para colocar o yoga facial em prática.

Ative as pálpebras

O objetivo é expandir o olhar e torná-lo mais novo

Use os dois primeiros dedos das mãos para bloquear o movimento da sobrancelha e da testa. Abra os olhos, com um olhar alerta, e estreite os olhos, com um olhar desconfiado. Faça três rodadas de 10 repetições. Termine e faça novamente sem usar as mãos para travar os músculos da sobrancelha e da testa. Faça o mesmo, de preferência com um espelho à sua frente para identificar quando o músculo da sobrancelha ou da testa está subindo, porque a ideia é ativar bem a musculatura da pálpebra superior.

Alise o sulco nasolabial

Isto é, a linha de expressão do nariz até o canto dos lábios.

Faça de fora para dentro, usando a ponta da língua. Você tem que desenhar 10 círculos à direita e 10 à esquerda, estendendo-se do interior da boca até o exterior do sulco nasolabial. Faça três rodadas de 10 repetições para um lado e dez repetições para o outro lado.

Olhos de gato

Este exercício tonifica e aperta os lados do rosto (músculos temporais). Atua no terço superior do rosto, suavizando as rugas ao redor dos olhos, levantando as pálpebras e ajudando a eliminar a linfa estagnada na parte inferior dos olhos, auxiliando na redução do inchaço.

Coloque, primeiro, as palmas das mãos sobre os músculos temporais (lados da face). Os dedos devem ficar relaxados na cabeça. A base das palmas das mãos deve estar próxima à parte externa dos olhos (nunca acima deles) e cobrir a cauda das sobrancelhas. Pressione em direção ao músculo e depois diagonalmente para trás e para cima, esses movimentos criarão a aparência de olhos de gato. Depois, feche os olhos e pressione com força, tomando cuidado para não criar rugas na região da sobrancelha ou na testa. O pescoço, ombros e outros músculos faciais devem estar relaxados durante o exercício enquanto se respira fundo.

Lifting total

Este exercício rejuvenesce, levanta e tonifica os músculos do rosto e pescoço. Suaviza e revitaliza visivelmente a pele do rosto, pescoço e decote, gerando uma aparência radiante. A melhor hora para fazer o Lifting total é pela manhã, pois aumenta a energia, acorda e limpa a mente.

Respire fundo e faça um “O” longo e fino com a boca. Mantenha essa postura por alguns segundos, respire e sinta seus músculos se alongarem.

Coloque o lábio inferior e superior para dentro, sobre os dentes e mantenha a postura.

Depois, levante suas bochechas como quando você sorri. Tenha cuidado para não criar rugas ao redor dos olhos, apoie as mãos e cubra-as.

Queixo duplo e retenção de líquidos

Exercite o Músculo Platisma, músculo orbicular do lábio, entre outros para evitar a retenção de líquidos, isso previne e reverte a papada.

Primeiro coloque as mãos no peito, levante o queixo, tomando cuidado para não pressionar o pescoço. Mantenha essa posição, faça o gesto de um beijo bem pronunciado para frente, alternando contração e relaxamento, por 10 repetições. Em seguida, relaxe o pescoço e repita todo o exercício novamente. O olhar deve permanecer relaxado.

Bochechas

Trabalhe o Oval Facial definindo e evitando bochechas de cães da raça Bulldog. Para tonificar a massa muscular, zigomáticos, orbicularis oculi, entre outros, faça o gesto da vogal O com os lábios, insira o polegar na boca e chupe. Realize 10 repetições durante três séries.

