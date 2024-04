A- A+

alimentação Os incríveis benefícios do repolho: ajuda a aumentar o colágeno e reduzir rugas Saiba quais são as propriedades que tornam esse vegetal benéfico para a aparência da pele

Na busca constante por ingredientes que beneficiem o nosso organismo, muitas pessoas caem na situação comum de consumir medicamentos ou outros tipos de drogas que podem ser contraproducentes para o bom funcionamento do corpo. Nesse sentido, é fundamental rever as propriedades de muitos alimentos que comemos e que muitas vezes negligenciamos.

Um deles é o repolho, um vegetal que se tornou alimento básico em muitas culturas ao longo da história. Esse vegetal, muito semelhante à alface na aparência e no sabor, tem importância significativa tanto na culinária quanto na saúde humana. A sua origem remonta a milhares de anos, existindo evidências do seu cultivo no Mediterrâneo e em regiões da Ásia.

Desde então, foi incorporado às cozinhas de todo o mundo e tem sido valorizado pela sua versatilidade na hora de cozinhar. Atualmente, tem chamado a atenção pelos seus múltiplos benefícios à saúde relacionados, principalmente, com a aparência da pele.

Efeitos positivos do consumo do repolho

Esse vegetal é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para manter um sistema imunológico saudável, promover a saúde óssea e regular diversas funções do corpo. Ele apresenta boas concentrações das vitaminas C, K e B9, e dos sais minerais cálcio, potássio e magnésio.

Porém, um dos destaques do repolho é o seu impacto positivo na pele. A nutricionista colombiana Adriana Pinillos, criadora de conteúdos de alimentação e bem-estar no TikTok, garante que esse vegetal contém poderosos antioxidantes, como flavonóides e compostos fenólicos, que ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e por fatores ambientais como o sol ou o desgaste da pele ao longo do tempo. Sendo uma excelente fonte de vitamina C e outros nutrientes essenciais, a especialista também afirma que o repolho pode ajudar a estimular a produção de colágeno, mantendo a pele firme, macia e radiante.

Além dos benefícios para a pele, o repolho também é conhecido por sua capacidade de promover a saúde digestiva. Ele é fonte de fibra, ajudando a manter a regularidade intestinal e a prevenir a prisão de ventre. Além disso, certos compostos encontrados no repolho, como os glucosinolatos, já foram relacionados à redução do risco de câncer de cólon e de outros tipos de doenças muito presentes no dia a dia.

Como introduzir o repolho na dieta?

Mas, às vezes, pode ser complexo incluir vegetais na rotina e na alimentação, ainda mais quando se trata daqueles que não costumamos consumir. Por isso, recomendamos algumas receitas nas quais você pode incluí-lo e que vão além de uma simples salada.

Sopa de repolho: Uma receita quente e nutritiva para os dias frios que combina esse ingrediente picado com vegetais de sua preferência, caldo de frango e temperos a gosto. Além disso, você pode adicionar elementos adicionais como tomate, cenoura, cebola e carne para dar mais sabor e textura.

Rolinhos de repolho recheados: Para essa receita, é necessário ferver as folhas de couve até ficarem macias e depois recheá-las com uma mistura de arroz cozido, carne moída temperada, cebola e temperos. Cubra os rolinhos com molho de tomate e leve ao forno até dourar.

Chucrute: Opção clássica que realça o sabor do repolho. Para fazer em casa, basta cortar esse vegetal em tiras finas, misturar com sal e espremer bem para liberar o suco. Em seguida, coloque o repolho em potes e deixe fermentar por alguns dias até a hora de comer.

É importante esclarecer que, antes de adicionar um novo alimento à dieta, é fundamental consultar um médico para compreender melhor quais são as suas necessidades nutricionais.

Veja também

Dia dos Povos Indígenas Modo não indígena de pensar futuro é alienante, diz Daniel Munduruku