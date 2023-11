A- A+

Saúde "Os lábios ficaram azuis": o relato de uma mãe que viu a filha engasgar com uva; saiba o que fazer Sufocação é a principal causa de morte de crianças com menos de 1 ano

Era um dia normal na casa de Laura Lou Chambers. Ela preparou um lanche para seus filhos Olivia e Oscar: algumas uvas, com uma porção de cerais secos. A pequena Olivia, de apenas 4 anos, pegou seu lanche e subiu as escadas comendo. Foi quando a mãe ouviu um barulho estranho e foi verificar. A menina estava se engasgando com a uva.

"Eu soube em um instante o que tinha acontecido. Corri até ela. Ela não conseguia respirar. Foi mastigar uma uva e ela disparou para o fundo de sua garganta, desceu e ficou presa", relatou a mãe, que mora no Reino Unido, em uma postagem nas redes sociais. "Ela estava me olhando bem nos olhos e seus lábios ficaram azuis porque ela não conseguia respirar. Finalmente conseguimos realizar alguma manobra nela que fez a uva da foto voar pela sala".

A sufocação ou obstrução das vias aéreas é a primeira causa de morte acidental de bebês até um ano de idade. De acordo com o Ministério da Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o engasgo é uma manifestação do organismo para expelir um alimento ou objeto que toma o “caminho errado” durante o ato de engolir. Na parte superior da laringe localiza-se a epiglote, uma estrutura composta de tecido cartilaginoso, localizada atrás da língua. Ela funciona como uma válvula que permanece aberta para permitir a chegada do ar aos pulmões e se fecha quando engolimos algo. Essa é uma forma de bloquear a passagem do alimento para os pulmões e encaminhá-lo ao estômago.

"O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações", alerta o Ministério da Saúde.

"Eu fiquei aqui agora observando ela dormir. Chorei a maior parte da noite e meu coração dói quando olho para seu peito, onde ainda há marcas de unhas de onde ela arranhou a garganta em busca de ar", contou a mãe na publicação. "Por favor, por favor, deixe isso ser um lembrete para todos os pais por aí – minha vida quase mudou para sempre na noite passada, tudo por causa do meu descuido".

Como evitar engasgos com alimentos

Existem maneiras de cortar alimentos que reduzem o risco de engasgo da criança, principalmente as pequenas. O Ministério da Saúde dá as seguintes orientações para evitar o engasgo:

Corte os alimentos em pedaços pequenos ao oferecer à criança;

Não ofereça alimentos redondos e duros, como uvas, pipoca, cenoura crua e nozes;

Ensine a criança a mastigar;

Ensine a criança a comer sentada e com a boca fechada, isso evita que ela tente falar e comer ao mesmo tempo.

Caso os pais queiram oferecer uva aos seus filhos, é preciso fazer o corte correto da fruta: em quatro faixas longitudinais. Ou seja, pegar a uva e cortar de cima a baixo, ficando quatro pedados finos e compridos.

O que fazer em caso de engasgo

Existem dois tipos de manobras de desengasgo. A primeira é indicada para bebês de até 1 ano de idade. A segunda funciona para crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos. Veja abaixo o vídeo da Ong Criança Segura que ensina detalhadamente a fazer cada tipo de manobra de desengasgo.

Se o vídeo não estiver aparecendo para você, clique aqui.

Veja também

DOAÇÃO Aplicativo Miniapp Hemovida facilitará doações de sangue no Brasil; saiba como