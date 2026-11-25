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Inclusão 'Olhos de Vivi' transforma literatura e música em um convite à inclusão na Fundaj Apresentação convida o público a compreender que existem diferentes formas de conhecer e experimentar o mundo

Há diferentes formas de perceber o que está ao nosso redor, de aprender, se comunicar e construir relações. É a partir desse olhar que nasce “Os Olhos de Vivi”, contação de histórias que celebra a inclusão e a diversidade e realiza uma apresentação aberta ao público neste domingo (29), às 15h, no Museu do Homem do Nordeste, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro de Casa Forte, no Recife.

Com duração prevista de 30 minutos e recursos de acessibilidade, a apresentação reúne literatura, música, linguagem e movimento para convidar crianças e adultos a reconhecer e valorizar as particularidades de cada pessoa, mostrando que existem muitas maneiras de vivenciar o mundo e que nenhuma diferença diminui o potencial de alguém.

A proposta parte da ideia de que cada pessoa estabelece sua própria relação com o mundo, a partir de suas experiências, características e potencialidades. Ao abordar essas particularidades por meio da arte, o espetáculo busca contribuir para que o respeito às diferenças seja compreendido desde a infância, não como uma obrigação distante da realidade, mas como parte das relações cotidianas.

A apresentação também se dirige às famílias e aos educadores, que desempenham um papel importante na construção dessas percepções. Ao acompanhar a história, crianças e adultos são convidados a refletir sobre a maneira como enxergam o outro e sobre a importância de reconhecer diferentes possibilidades de aprendizagem, comunicação e participação na sociedade.

Histórias

A contação de histórias tem como ponto de partida o livro “Os Olhos de Vivi”, desenvolvido em parceria com Viviane Louro, professora e musicista, com a fonoaudióloga Andréa Coelho e Sônia Loreto, psicomotricista e fonoaudióloga com atuação nas áreas de aprendizagem e linguagem.

O livro conta a história de Vitória, uma menina que nasceu cega e descobre o mundo por meio dos sons que a cercam. Narrada em rimas, a obra apresenta a maneira como a personagem constrói sua percepção da realidade a partir da audição, convidando o leitor a compreender que existem diferentes formas de conhecer e experimentar o mundo. Com uma abordagem inclusiva e anticapacitista, a história propõe reflexões sobre diversidade, preconceito, respeito às diferenças e sobre a importância de reconhecer as potencialidades de cada pessoa.

O projeto terá outra sessão aberta no dia 6 de dezembro, às 11h, na Livraria Jardim, no bairro da Boa Vista - Foto: Divulgação

Na apresentação musical, a história ganha novas possibilidades de expressão. A proposta dialoga com conhecimentos relacionados ao neurodesenvolvimento e utiliza uma combinação entre palavras, sons e movimentos que permite que a narrativa seja acompanhada por diferentes caminhos, aproximando a literatura de outras linguagens artísticas.

Para Fabiana Louro, atriz e integrante da equipe do projeto, abordar essas questões durante a infância pode contribuir para a maneira como as crianças compreendem e se relacionam com as diferenças.



“Quando apresentamos às crianças uma história que reconhece diferentes formas de aprender, sentir e perceber o mundo, estamos oferecendo a elas a oportunidade de compreender melhor o outro. Queremos mostrar que as diferenças fazem parte da vida e que cada pessoa possui suas próprias capacidades e possibilidades de desenvolvimento”, disse.

Acessibilidade

Além de abordar a inclusão em sua narrativa, “Os Olhos de Vivi” também procura incorporá-la às condições de acesso às apresentações. Na atividade do dia 29 de novembro, o público contará com audiodescrição e interpretação em Libras, recursos que ampliam a acessibilidade da programação cultural.

A iniciativa chama atenção para uma questão que ultrapassa o conteúdo da história, a importância de pensar a cultura a partir da diversidade de seus públicos. Afinal, reconhecer diferentes formas de perceber o mundo também significa considerar as condições necessárias para que mais pessoas possam participar das atividades artísticas.

Os Olhos de Vivi é uma apresentação pensada para o público infantil - Foto: Divulgação

Nesse sentido, a apresentação busca aproximar crianças e adultos de uma compreensão da acessibilidade que não se limite à eliminação de barreiras físicas, mas que também considere as diferentes formas de comunicação e de acesso à informação.

“A inclusão precisa estar presente tanto na história que contamos quanto na maneira como essa história chega às pessoas. Por isso, pensar em acessibilidade é parte importante do projeto. Queremos que a apresentação também desperte nas famílias e nos educadores a reflexão sobre como podemos construir espaços culturais mais acessíveis e acolhedores”, completa Fabiana Louro.

Espaços

A atividade na Fundação Joaquim Nabuco integra a programação de circulação de “Os Olhos de Vivi” por espaços culturais e instituições do Recife. Além da apresentação aberta ao público no dia 29 de novembro, o projeto terá outra sessão aberta no dia 6 de dezembro, às 11h, na Livraria Jardim, no bairro da Boa Vista, também com interpretação em Libras.

A programação contempla ainda apresentações fechadas para públicos de instituições parceiras. No dia 1º de dezembro, às 10 horas, a atividade será realizada no Instituto dos Cegos, no bairro das Graças. Já no dia 14 de dezembro, às 10 horas, será a vez da Fundação Altino Ventura, localizada na Avenida Maurício de Nassau, no bairro da Iputinga, receber o projeto. Nesta ocasião, a interpretação em Libras será disponibilizada pela própria instituição.

A intenção é que os temas abordados durante as apresentações também encontrem espaço nas conversas e nas relações construídas no ambiente familiar, escolar e social. Para quem deseja conhecer o projeto, as apresentações abertas dos dias 29 de novembro e 6 de dezembro representam uma oportunidade de acompanhar uma história que convida o público a reconhecer as muitas maneiras de perceber, compreender e participar do mundo.

Serviço

Os Olhos de Vivi. Contação de histórias com música ao vivo

Quando: 29 de novembro de 2026 (domingo)

Horário: 15 horas

Local: Museu do Homem do Nordeste. Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) -

Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte

Duração prevista: 30 minutos

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Audiodescrição e Libras

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