Os peculiares eleitores do estado de New Hampshire, nos EUA

ESTADOS UNIDOS

Os eleitores do pequeno estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, que votarão na terça-feira nas primárias republicanas e democratas não se parecem em nada com os demais.

Basta olhar os candidatos presidenciais que viram suas ambições políticas reduzidas a nada ao longo de décadas, submetidos a um eleitorado de alta exigência.

Inclusive o sonho do atual presidente, Joe Biden, de chegar à Casa Branca quase se apagou após um desastroso quinto lugar nas primárias de New Hampshire em 2020. Sua campanha, vista como fria e distante, irritou a população do estado, que dá grande importância à personalidade dos candidatos.

Na terça-feira, a nova safra de candidatos presidenciais que disputam a nomeação do seu partido enfrentará o eleitorado de um estado imbuído de um feroz espírito de independência, com o lema: "Viva livre ou morra".

Com muitos idosos, de maioria branca e desconfiados do governo federal, este estado boa parte rural e de apenas 1,4 milhão de habitantes, se parece em parte com Ohio e Iowa, dois estados conservadores.

Mas o eleitorado instruído, que se opõe à Igreja, tem muito em comum com os estados liberais de Nova Iorque, Maine e Vermont.

Antigo reduto republicano que se inclinou para a esquerda nos últimos anos, é um dos poucos onde a política local ainda pode ajudar ou arruinar a dinâmica dos candidatos.

Os candidatos não aparecem necessariamente em cartazes publicitários ou em transmissões de rádio e televisão, mas em bares ou restaurantes para bater um papo enquanto tomam um café.

"Os eleitores fazem um trabalho muito bom selecionando candidatos em New Hampshire", disse Amanda Wihby, gerente do Red Arrow Diner, um restaurante que se tornou um ponto de encontro popular para candidatos ao governo e eleitores na maior cidade do estado, Manchester.

"Muitas vezes chegam clientes (…) e os candidatos sentam-se com eles, conversam e pedem comida. Ou vão para o balcão, oferecem-lhes um café e respondem às suas perguntas", disse Wihby à AFP.

O Red Arrow recebeu a maioria dos candidatos deste ano, incluindo o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley e o governador da Flórida, Ron DeSantis.

E o que está em jogo nas primárias republicanas, nas quais se enfrentam, é maior do que para os democratas, já que Joe Biden é candidato à reeleição.

No entanto, desta vez o presidente em exercício não estará nas urnas, uma vez que o Partido Democrata procura reformular o calendário das primárias para se concentrar em estados mais diversos.

Os eleitores independentes dominam New Hampshire. Representam uma parcela muito maior do eleitorado do que os republicanos ou democratas registrados.

E, além disso, neste estado podem votar em qualquer uma das primárias, o que levou ambos os partidos a realizarem uma intensa campanha por seu apoio.

