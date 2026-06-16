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RIO DE JANEIRO Os "presságios" nas redes das vítimas de acidente de helicóptero no Rio Cineasta argentino Lucas Vignale e cantor americano Oliver Tree fizeram postagens que, pra internautas, previam mortes em colisão aérea

Diante do Cristo Redentor, o cineasta argentino Lucas Vignale fez seu último vídeo para as redes sociais. Horas antes do acidente, ele se filmou aos pés do monumento. O céu já estava escuro, e o jovem fecha os olhos por nove segundos, enquanto a neblina encobre a estátua. Sem falar uma palavra na gravação, Vignale usou apenas a hashtag “Dios” (Deus, em português).

De chapéu preto e agasalhado, Vignale, ao fim da gravação, solta a respiração. O vídeo passa de 24 milhões de visualizações no Instagram. Nos comentários, mensagens lamentam sua morte. “Feche os olhos, respire fundo. Meu Deus! Que premonitório. Abraço enorme à família”, escreveu um usuário.

Considerado um dos talentos mais promissores da nova geração do cinema independente de seu país, Vignale vinha construindo uma trajetória que transitava entre festivais internacionais de cinema e produções para alguns dos maiores nomes da música latina.

Nos últimos anos, tornou-se uma peça importante da cena urbana argentina, assinando trabalhos para artistas que ajudaram a transformar o gênero em um fenômeno global. Ao longo da carreira, dirigiu vídeos de nomes como J Balvin, Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole, Milo J e Wos, artistas que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais e figuram entre os principais expoentes da música latina contemporânea.

Já o cantor americano OliverTree, quatro meses antes do acidente trágico, lançou um clipe — da música “Flowers” — em que posa justamente entre dois helicópteros, momento tratado por internautas como uma certa premonição. Na canção, lançada em 20 de fevereiro, o cantor, vestido de piloto de avião, atravessa um pátio com aeronaves — e as limpa — durante a gravação que dura dois minutos e 27 segundos. No fim da produção, Oliver Tree sobe ainda em uma escada e, usando um binóculo, se posiciona entre dois helicópteros.

A letra da música, que trata dos ressentimentos após uma traição, menciona ainda um recado ao traidor: “Coloque flores no meu túmulo/ Porque vou te odiar até o dia em que eu morrer”.

Com mais de seis milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 11,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oliver Tree também lançou, em 2018, uma música em que é retratado após a morte. Em “Hurt”, o cantor americano tem o corpo removido da rua por bombeiros após uma queda enquanto voava.

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