Os principais ataques em creches pelo mundo

Confira a seguir os principais massacres em estabelecimentos com crianças pequenas nas últimas duas décadas. A última delas ocorreu nesta quarta-feira (5), em Blumenau, Santa Catarina, quatro pequenos foram assassinados em um ataque com uma machadinha.

Incêndio em creche em Minas Gerais

Em outubro de 2017, nove crianças, a maioria com quatro anos, e sua professora, morreram em um incêndio provocado pelo segurança da creche, que jogou álcool em suas vítimas.

Essa tragédia, em um bairro humilde de Janaúba, cidade de 70 mil habitantes de Minas Gerais, também deixou quarenta feridos. Segundo as autoridades locais, o autor do ataque, que também morreu em virtude das queimaduras, tinha "problemas mentais".

Em maio de 2021, na cidade de Saudades (SC), um jovem de 18 anos matou a facadas três crianças pequenas e dois funcionários de uma creche.

Massacre na Tailândia

Em outubro de 2022, um ex-policial, armado com um fuzil e uma faca, matou 36 pessoas, entre elas 24 crianças, em uma creche na província de Nong Bua Lamphu, no norte da Tailândia.

Após a tragédia, uma das piores do país, autoridades do país tentaram reforçar as condições para se obter permissão para portar armas de fogo.

Motorista joga ônibus em creche no Canadá

Em fevereiro de 2023, um homem na direção de um ônibus joga o veículo contra uma creche perto de Montreal (sul), matando duas crianças de quatro anos e ferindo outras seis.

O motorista, de 51 anos, é acusado de nove crimes, entre eles "homicídio premeditado".

Ataque com arma de fogo na Rússia

Em 26 de abril de 2022, um homem abre fogo em uma escola infantil e mata duas crianças e uma professora na região de Ulianovsk (centro).

Após ter matado as vítimas, o homem dispara contra o próprio rosto com um fuzil de caça, cujo dono foi encontrado sem vida pouco depois.

Armas brancas na China

Em maio de 2010, sete crianças e dois adultos são assassinados e ao menos 20 ficam feridos, em uma escola no norte da China. Um vizinho de 48 anos invade o estabelecimento com um facão de cozinha.

A tragédia acontece após uma série de quatro ataques similares com faca ou martelo, perpetrados por desequilibrados que dizem ter problemas em sua vida profissional ou afetiva.

Também na China, em 3 de agosto de 2022, um ataque contra uma escola infantil de Jiangxi (leste) deixa três mortos e seis feridos.

Ataque a faca na Bélgica

Em 23 de janeiro de 2009, um belga de 20 anos, maquiado como o personagem "Coringa" do Batman, consegue entrar em uma creche em Terremonde (norte), onde matou a facadas dois bebês de nove meses e uma empregada. Ele fere vinte crianças e funcionários do local.

O agressor, que admitiu que havia matado uma mulher de 72 anos uma semana antes, foi condenado à prisão perpétua em 2013.

