A- A+

SAÚDE Os riscos de usar canetas emagrecedoras mal acondicionadas ou fora da validade Prejuízos variam desde a falta de efeito da medicação até reações alérgicas e infecções

Está usando canetas emagrecedoras, como liraglutida, Wegovy (semaglutida 2,4mg) e Mounjaro (tirzepatida), mas não sabe como armazená-los corretamente? De acordo com informações da bula, liraglutida e Wegovy devem ser armazenados em geladeira (de 2 °C a 8 °C), antes do primeiro uso. Já o Mounjaro, pode ser armazenado fora de refrigeração, a temperaturas abaixo de 30°C por até 21 dias, após a compra. Ou seja, enquanto estiver na farmácia, ele também deve estar em geladeira.

— A recomendação do laboratório é que em todo o processo, até a venda, o Mounjaro seja mantido em refrigeração — explica o médico endocrinologista Paulo Augusto de Carvalho Miranda, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e atual coordenador da Comissão Internacional.

O médico também explica que no caso do Mounjaro, é preciso lembrar que a caixa vem com quatro canetas de uso único, para serem aplicadas uma vez por semana. Portanto, "se as quatro canetas ficarem fora da geladeira, será ultrapasso o prazo de 21 dias".

Após o primeiro uso, a liraglutida, pode continuar a ser armazenada em geladeira ou ficar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Nesse caso, por até 4 semanas. Durante o uso, Ozempic e Wegovy, também podem ser armazenados em geladeira ou em temperatura abaixo de 30°C. Nesse último caso, por até seis semanas, segundo informações das bulas desses fármacos.





Quando armazenadas em geladeira, é importante deixar as canetas longe do freezer, pois elas não devem ser congeladas. Outro ponto a ser ressaltado em relação às canetas que são de reaplicação, como Ozempic e Wegovy, é que há um limite 8 semanas para uso, de acordo com a bula.

— Vemos as pessoas usando de forma intermitente e guardando na geladeira uma mesma caneta por meses. A medicação não foi feita para essa finalidade — diz Miranda. Outro ponto é que as canetas são de uso individual. Elas não devem ser compartilhadas.

É importante respeitar esses prazos, modo de uso e armazenamento correto desses medicamentos injetáveis, pois pode haver riscos à saúde ao não fazer isso.

— Os riscos vão desde a perda do efeito da medicação. São moléculas proteicas, peptídeos, e havendo a degradação, a medicação perde o efeito. Além disso, a solução pode desenvolver produtos alergênicos ou até mesmo processos infecciosos, se tiver uma contaminação desse produto que mal acondicionado ou se o uso ultrapassar o tempo descrito em bula para a preservação, após a sua abertura — explica Miranda.

Em relação ao prazo de validade, utilizar esses medicamentos fora do prazo envolve os mesmos riscos citados acima, mas ainda com um potencial de gravidade ainda maior.

— Não se deve utilizar medicamento vencido em hipótese nenhuma — afirma o médico.

Ele também ressalta o risco envolvido na compra e uso de medicações vendidas no mercado paralelo ou produzidas em ambiente inadequado.

— Se esses riscos aparecem nas medicações produzidas de maneira adequada e regular, isso se amplia muito mais no cenário de produção e venda em mercado paralelo. Os riscos são muito maiores porque nem se sabe qual é o composto que tem dentro desse medicamento, nem a forma como ele foi produzido, por exemplo, e não se deve utilizar.

Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos, moradora de Belo Horizonte, foi internada em estado grave após apresentar complicações associadas ao uso de uma caneta emagrecedora comercializada de forma irregular.

Veja também