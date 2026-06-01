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SAÚDE "Os riscos superam muito os benefícios", diz CFM sobre uso de PMMA Conselho Federal de Medicina proibiu o uso da substância injetável por médicos para fins estéticos e reparadores

A partir desta terça-feira (2) o uso de PMMA (sigla para polimetilmetacrilato) injetável para uso estético e restaurador por médicos está proibido no Brasil, de acordo com nova resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM). A única exceção é para o tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV/aids nas unidades de alta complexidade credenciadas pelos SUS.

A decisão ocorreu porque, de acordo com o CFM, os riscos desse tipo de uso do PMMA superam muito os benefícios. De acordo com a médica e conselheira federal Graziela Bonin, relatora da resolução, o emprego da substância como preenchedor vem apresentando complicações relevantes relacionadas a características particulares que favorecem reações inflamatórias tardias, formação de granulomas, infecções persistentes, necroses, hipercalcemia, insuficiência renal e sequelas estéticas ou funcionais irreversíveis.



Estes danos podem aparecer anos após a aplicação do produto, mesmo quando o procedimento é realizado por profissionais habilitados e dentro dos parâmetros adequados. Isso acontece porque o PMMA é permanente e não reabsorvível.



— A resposta do organismo ao PMMA no local produz uma quantidade de cálcio, o que faz aumento do cálcio no sangue, o que é muito lesivo para os rins. Isso pode acontecer ao longo de toda a vida de pacientes que tem PMMA no seu corpo e está relacionado ao volume — explica Bonin em relação à complicações como hipercalcemia e insuficiência renal.

O tratamento dessas complicações pode exigir o uso prolongado de medicamentos imunossupressores, e, em muitos casos, procedimentos cirúrgicos complexos para retirada do material.



Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de 2016 apontou 17 mil complicações com uso de PMMA. Em 2025, o CFM solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibição do PMMA injetável por julgar que uma resolução voltada exclusivamente aos médicos não resolveria o problema dado a existência de relatos de uso por outros profissionais, como biomédicos.

No entanto, a Anvisa disse que não seria possível devido ao uso do composto em unidades do SUS para o tratamento de sequelas dos medicamentos em pacientes com HIV/Aids. De acordo com a agência, a proibição do produto poderia comprometer o tratamentos destes pacientes.

O CFM ressalta que o Brasil é um dos poucos países onde o PMMA continua sendo utilizado de forma ampla para preenchimentos estéticos. A autarquia também teme que a proibição do uso entre os médicos possa desencadear o aumento do uso por outros profissionais, mas ressalta que o PMMA é um produto exclusivo de uso de médico e afirma que continua em contato com a Anvisa para proibir sua comercialização no país.

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