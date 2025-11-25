A- A+

Notícias Os seis tipos de queijos naturalmente com zero ou pouquíssima lactose Especialista em nutrição esclarece que mesmo sendo produto do leite, existem alguns tipos que são considerados seguros para pessoas com intolerância à lactose

Alimentos com base em leite, que fazem parte da alimentação de milhões de pessoas, podem causar consequências prejudiciais para outras. É o caso daqueles que convivem com intolerância à lactose, uma condição marcada pela incapacidade de digerir a lactose, presente no leite, devido a uma produção insuficiente da enzima lactase.

Por isso, aqueles que convivem com a intolerância são orientados a evitar a maioria dos alimentos que tenham como base o leite. Pois, o contrário significa sofrer cólicas abdominais, distensão abdominal, gases e até mesmo diarreia.

Existem queijos que não contêm lactose?

Nesse cenário, entram os queijos com longa maturação, os quais, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, naturalmente passam a produzir menores quantidades de lactase. E, em casos como o grana padano o queijo não contém lactose, pois leva ao menos dois anos para maturar.

"De acordo com a nutricionista Annete Marum, mestre em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), isso é possível graças a dois processos:

"Grande parte da lactose é removida junto com a retirada do soro durante a produção do queijo. Além disso, as bactérias lácticas presentes nesses queijos consomem a lactose restante e a transformam em ácido láctico durante o processo de maturação", explica.

Outras opções indicadas, que podem ser consumidas por intolerantes à lactose, são os queijos parmesão, provolone curado, emmental e gruyère, que possuem uma baixa quantidade de lactose.

"Um adendo é que análises mostram que o queijo canastra, que contém baixíssima lactose, pode ser considerado zero lactose a partir de 14 dias de maturação", aponta.

No entanto, é recomendado por especialistas que a introdução aos queijos com baixa ou zero lactose, ainda que seja segura, seja feita de forma gradual.

Como escolher um queijo no mercado?

Marum aconselha a observar quatro coisas no momento de comprar um queijo: a aparência (assim como a embalagem), a textura, o cheiro e o local de compra.

"Repare se há ausência de mofo (em queijos não mofados) e cor uniforme. Depois, se a superfície não está pegajosa ou melada. O cheiro deve ser agradável e suave, assim como a validade precisa ser sempre verificada", diz.

Veja também