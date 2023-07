A- A+

SAÚDE Os sete sinais de gordura no fígado, doença que acomete 3 em cada dez brasileiros Dor na parte superior do abdômen, perda de apetite e hemorragia são alguns dos sintomas da esteatose hepática, condição que atinge 25% dos brasileiros

A esteatose hepática, comumente conhecida como gordura no fígado, é um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de gordura acima do normal nas células do fígado. Em quadros avançados, esse amontoado pode causar uma inflamação, levando a quadros de hepatite gordurosa, cirrose hepática e nos casos mais graves, câncer. Especialistas apontam que 25% da população brasileira apresentam a condição.

Além disso, um estudo recente que contou com a colaboração Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) detectou que a esteatose hepática aumenta em 30% o risco do desenvolvimento de diabetes.

De acordo com o Ministério da Saúde, nos quadros mais leves a doença se apresenta como assintomática. Porém, em quadros intermediários e mais avançados, nos quais ela já tomou conta do órgão, alguns sintomas tendem a aparecer.



Os sinais de um fígado gorduroso

Alguns sinais estão conectados diretamente com o estado de desenvolvimento da doença, por isso, é importante diferenciar. No intermediário, é normal os pacientes sentirem:

Dor na parte superior do abdômen;

Perda de apetite;

Sensação de cansaço e fraqueza frequentes;

Dor de cabeça constante.

Enquanto no avançado, em que o fígado já está inflamado e com fibrose. Os principais sintomas são:

Hemorragias;

Icterícia (pele e olhos amarelados);

Alterações do sono.

