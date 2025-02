Os sintomas de gordura no fígado que podem passar despercebidos; veja lista

A- A+

A gordura no fígado é um problema que afeta mais pessoas a cada dia e que, em algumas ocasiões, é difícil de diagnosticar, porque os sintomas graves começam a aparecer quando a doença já está bastante avançada. A condição, também conhecida como esteatose, ocorre quando se acumula gordura ao redor desse órgão, um resultado da falta de uma dieta saudável, ao consumo excessivo de álcool ou outros fatores genéticos, ou doenças.

Como essa doença se apresenta pode variar dependendo de ser esteatose alcoólica ou não alcoólica, segundo o portal MedlinePlus:

“Há gordura no fígado, mas pouca ou nenhuma inflamação, ou dano nas células do fígado. Por outro lado, se falarmos de fígado gordo alcoólico, há inflamação e dano nas células do fígado, além de gordura. A inflamação e o dano das células podem causar fibrose ou cicatrização do fígado.”





Ainda segundo o site, alguns dos principais fatores de risco para desenvolver esta doença são:

Ter sobrepeso ou ser obeso. Quanto maior o sobrepeso, maior será o risco.

Pré-diabetes (resistência à insulina).

Diabete tipo 2.

Colesterol alto.

Triglicerídeos altos.

Pressão arterial alta.

Perda rápida de peso e uma dieta ruim.

Cirurgia de derivação gástrica.

Doença intestinal.

Certos medicamentos, como bloqueadores dos canais de cálcio e alguns medicamentos para tratar o câncer.

A gordura no fígado afeta cerca de 25% da população mundial, além das taxas de obesidade, diabete tipo 2 e colesterol, explica a página ‘National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases’.

Quais são os sintomas?

As pessoas que têm essa doença frequentemente não apresentam sintomas, mas um dos mais comuns, e que devem observar, é a dor ou sensação de pressão na parte direita do abdômen, coceira na pele, exaustão e fadiga.

Para aqueles que apresentam danos hepáticos, como a cirrose, os sinais de alerta são:

Fraqueza.

Perda de apetite.

Náuseas.

Cor amarela na pele e nos olhos (icterícia).

Coceira.

Acúmulo de líquido e inchaço nas pernas e no abdômen.

Confusão mental.

Sangramentos gastrointestinais.

A esteatose não é fácil de diagnosticar, e quando o médico suspeita que a pessoa tem a doença, ele solicita alguns exames para saber o quão avançada está, que podem incluir exames de sangue e radiografias.

Veja também