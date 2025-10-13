Os sintomas na pele podem prever riscos à saúde mental; entenda
Pesquisadores analisaram fator em comum entre a pele e o cérebro
O surgimento de problemas de pele pode estar associado a desfechos mais graves em casos de psicose. É o que diz um novo estudo apresentado no último encontro do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia, realizado em Amsterdã.
Foi descoberto que cerca de 25% dos participantes com problemas de psicose e sintomas na pele tiveram pensamentos ou tentativas de suicídio. Problemas na pele também foram associados a maiores chances da pessoa diagnosticada com psicose desenvolver depressão e apresentar baixo bem-estar no acompanhamento psicológico.
Por outro lado, apenas 7% dos pacientes com psicose e sem as doenças de pele apresentaram pensamentos ou tentativas de suicídio. Os pesquisadores explicam que o cérebro e a pele surgem a partir do mesmo local no embrião: o ectoderma, a camada mais exterior. Por isso, poderiam haver conexões ainda não conhecidas entre eles.
"Já se sabia que entre 30% e 60% das pessoas com problemas de pele apresentam sintomas psiquiátricos. O que fizemos foi olhar as coisas de forma oposta: pessoas com problemas de saúde mental têm problemas de pele e, em caso afirmativo, isso pode nos dizer algo útil?", afirma o autor principal, Joaquín Galvañ, do Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, na Espanha.
Segundo Galvañ, os achados sugerem que os sintomas dermatológicos podem representar um marcador de gravidade da doença e de resultados ruins em curto prazo nos estágios iniciais da psicose.
Leia também
• Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: "Faço terapia"
• Saúde do idoso: especialista alerta para cuidados que garantem qualidade de vida
• Solidão invisível: como vida dedicada ao lar afeta saúde mental das donas de casa
"Potencialmente identificando um subgrupo de pacientes com pior prognóstico clínico que pode se beneficiar de intervenções precoces personalizadas", explica.
Para a pesquisa, a equipe analisou 481 pacientes com um primeiro episódio de psicose (que é a vez que um indivíduo experimenta um primeiro episódio psicótico, como perda de contato com a realidade, alucinações e delírios).
Nos testes, 14,5% apresentaram sintomas dermatológicos (24% mulheres, 9,8% homens), como erupção cutânea, coceira e fotossensibilidade. Todos os pacientes receberam quatro semanas de tratamento com um antipsicótico e depois foram verificados quanto a uma série de parâmetros de saúde mental.
A hipótese principal apresentada pelos pesquisadores é que os resultados indicando uma associação negativa entre problemas de pele e saúde mental podem ser explicados devido à origem do desenvolvimento e das vias inflamatórias comuns entre a pele e os sistemas neurológicos.
Contudo, como ressaltam os autores, a origem desse mecanismo ainda não foi confirmada.
"Também precisamos entender se essa ligação se aplica a uma série de outras condições psiquiátricas, como transtorno bipolar, TDAH, ansiedade ou depressão", conclui Galvañ.