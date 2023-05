Os súditos de Charles III comemoram nas ruas a coroação do seu novo monarca

A- A+

Charles Philip Arthur George ascendeu ao trono no dia 8 de setembro de 2022, após a morte da sua mãe, a rainha Elizabeth II, tornando-se assim Charles III, rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e de mais 14 Estados soberanos e independentes, o chamado Commonwealth. O rei Charles será coroado na Abadia de Westminster em Londres, no dia 6 de maio de 2023. Sua coroação, será uma cerimônia de Estado de alto valor simbólico, representativa da sua ascensão ao trono e formalmente reconhecido como líder supremo da Igreja da Inglaterra.



Após a cerimônia da coroação, inúmeras festividades acontecerão em áreas públicas, espalhando-se pelas ruas, de norte a sul do país, as chamadas “street parties”. As festas têm um significado cultural e, invariavelmente, são organizadas por residentes de uma rua ou de uma comunidade, podendo envolver o fechamento de um quarteirão inteiro ao tráfego de veículos, para que assim os súditos possam celebrar seu novo monarca. As ruas são devidamente decoradas com bandeiras, fotografias, símbolos e adereços da monarquia. Toda família, adultos e crianças se divertem, havendo música, jogos, danças e alimentos servidos durante a comemoração.



Acredita-se que a tradição tenha começado em comemoração ao fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Desde então, importantes eventos históricos nacionais, como “VE Day”, O Dia da Vitória na Europa, marcando o término oficial da Segunda Guerra Mundial, coroação de monarcas, jubileus e casamentos reais, são celebrados pelo público nas festividades de rua.



Durante o tempo que atuei como consulesa, acompanhando meu marido John Richard Doddrell, então consul-geral britânico (2010-2014), representamos o governo britânico em São Paulo e Recife. Durante este período tivemos o privilégio de organizar diversas festividades de grande importância nacional, como a comemoração do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth II, o casamento do príncipe William e Kate Middleton, e a comemoração do aniversário da rainha Elizabeth II, a chamada “Queen’s Birthday Party”. Relatei estes eventos em meus livros de memórias, Os Mais Belos Sonhos Sonhei, e na versão inglesa, I Dreamt the Sweetest Dreams.



O aniversário da Rainha era uma das mais importantes festividades que precisávamos organizar anualmente, fazendo parte do calendário diplomático e assim considerado o “Dia Nacional do Reino Unido”. As comemorações no Brasil aconteciam sempre em junho, seguindo a tradição do Reino Unido que celebravam neste mês do ano, que por ser verão naquele país, facilitava a participação da população nas ruas. Em um dos eventos tivemos o príncipe Henry de Gales, conhecido como príncipe Harry, como nosso convidado de honra.



O casamento do príncipe William e Catherine Middleton, que aconteceu em 2011, gerou grande repercussão internacional, acompanhado ao vivo por dezenas de milhões em todo o mundo. Em São Paulo, organizamos o evento na sede do Consulado Britânico, onde foi instalado um tela gigante para o público acompanhar a cerimônia. Concomitantemente, membros da comunidade britânica em São Paulo organizaram festas nas suas residências, regadas a champanhe e canapés, as mulheres se vestiram a rigor, usando coloridos chapéus para comemorarem e erguerem um brinde ao novo casal real.



Organizamos também as celebrações do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth, comemorando assim o 60º aniversário da sua ascensão ao trono, ocorrido em 6 de fevereiro de 1952. O único monarca que celebrou seu jubileu de diamante, antes de Elizabeth, foi a rainha Vitória no ano de 1897. Cerca de 2 milhões de súditos britânicos participaram das comemorações do Jubileu.



Em Recife, a comemoração do aniversário de Elizabeth II foi realizada no esplendoroso castelo do Instituto Ricardo Brennand. O evento atraiu grande interesse da imprensa local, pois havia mais de 30 anos, que o aniversário da Rainha não era comemorado no Recife. Foi emocionante ouvir as crianças da Orquestra Criança Cidadã tocarem os hinos nacionais brasileiro e britânico, despertando em todos os presentes um forte sentimento de patriotismo.



A cerimônia de coroação do rei Charles III será no sábado dia 6 de Maio, mas as festividades se estenderão até a segunda-feira dia 8 de Maio, decretado feriado nacional para que os seus súditos possam comemorar e celebrar o novo reinado que se inicia. Após o nosso período no Consulado, estamos de volta à Inglaterra. Desta vez, embora não tenhamos organizado as festividades de rua, fomos convidados para uma destas festas, organizada pelos nossos vizinhos e amigos da Saint George’s Road. Vamos celebrar juntos o início de um novo reinado, fazer um brinde ao novo monarca e proclamar “God save the King”.

