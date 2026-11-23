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Europa Os temas-chave das eleições gerais na Espanha Como outros países europeus, a Espanha enfrenta um forte aumento dos preços de aluguel e de compra de imóveis

Afetado pela crise da habitação, cercado por vários focos de tensão internos e em desvantagem nas pesquisas, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disputa um novo mandato nas eleições deste domingo. Estes são os temas centrais destas eleições.

A crise da habitação

Apaixonado por jogadas políticas arriscadas, o líder socialista de 54 anos convocou as eleições no início de outubro, depois que o Congresso rejeitou um pacote de medidas destinado a enfrentar a crise da habitação.

Os decretos eram a resposta do Governo à onda de protestos desencadeada após o despejo forçado do apartamento onde vivia há sete décadas Maricarmen Abascal, uma madrilenha de 87 anos que morreu poucos dias depois.

As manifestações incluíram um acampamento na Puerta del Sol, praça no coração de Madri, que se prolongou até o início de novembro.

Como outros países europeus, a Espanha enfrenta um forte aumento dos preços de aluguel e de compra de imóveis.

Sánchez, que finalmente conseguiu aprovar no início de novembro medidas para facilitar o acesso à habitação, tentará capitalizar no domingo o descontentamento gerado por essa crise.

As tragédias ferroviárias

Em menos de um ano, a Espanha sofreu duas tragédias ferroviárias na sua rede de trens de alta velocidade, a segunda maior do mundo depois da chinesa.

Em janeiro, 46 pessoas morreram na colisão de dois trens na Andaluzia. Em outubro, outras 69 perderam a vida quando um trem atingiu outro que estava parado, reacendendo as dúvidas sobre a manutenção da rede e a segurança dos passageiros.

O governo de Sánchez foi alvo de duras críticas pelo acidente de Urda e seu ministro dos Transportes renunciou.

O drama migratório em Ceuta

Desde a entrada de dezenas de milhares de migrantes provenientes do Marrocos no final de julho em Ceuta, centenas de pessoas continuam vivendo em acampamentos nesse enclave espanhol no norte da África, de cerca de 80.000 habitantes.

O rei da Espanha, Felipe VI, realizou em 13 de outubro uma visita a Ceuta, a primeira desde que ascendeu ao trono em 2014, onde afirmou que essa cidade — cuja soberania é reivindicada pelo Marrocos — é "parte irrenunciável" da Espanha.

Sánchez, que, na contramão de outros países europeus, mantém um discurso de abertura em relação à imigração, recebeu muitas críticas por sua gestão dessa crise.

Desde outubro, as Ilhas Canárias, em frente à costa da África Ocidental, enfrentam uma alta nas chegadas irregulares. Em seis semanas chegaram mais de 17.000 pessoas, quase o mesmo número de todo o ano passado (17.788).

O peso da extrema direita

As pesquisas colocam o Partido Popular (PP, direita), principal força da oposição, à frente dos socialistas, embora sem maioria absoluta.

Nesse cenário, a extrema direita do Vox, atual terceira força política e em ascensão segundo as sondagens, poderia assumir um papel de arbitragem.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que deseja "governar sozinho", mas que não vai "demonizar" o Vox, deixando aberta a porta para negociar com o partido. Ambos dirigem juntos várias regiões.

Se essa aliança se concretizar, será a primeira vez que a extrema direita chega ao governo espanhol desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975. Do seu lado, Sánchez precisaria, para governar, reeditar seus acordos com vários partidos de esquerda radical, atualmente em baixa.

Os escândalos de corrupção

O principal desgaste político de Sánchez vem dos tribunais, por uma série de escândalos em seu entorno próximo.

Sua esposa, Begoña Gómez, enfrentará um julgamento por supostos crimes de tráfico de influência e mau uso de recursos públicos, e dois ex-colaboradores-chave na direção do Partido Socialista também se sentarão no banco dos réus por corrupção.

A isso se soma a imputação do ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, uma das figuras mais influentes do socialismo espanhol e aliado político de Sánchez.

PP e Vox têm feito campanha contra o "governo corrupto", transformando estas eleições em um referendo sobre Sánchez.

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