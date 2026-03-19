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Conflito Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Líderes da União Europeia (UE) prometeram nesta quinta-feira se mobilizar para evitar "movimentos migratórios descontrolados" no bloco

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

UE promete prevenir migração 'descontrolada'

Líderes da União Europeia (UE) prometeram nesta quinta-feira se mobilizar para evitar "movimentos migratórios descontrolados" no bloco. A guerra gera o temor de uma repetição da crise migratória de 2015.

Catar reporta redução da capacidade de exportação de gás

O ministro da Energia do Catar disse que os ataques às instalações energéticas do país vão reduzir em 17% sua capacidade de exportação de gás natural liquefeito (GNL).

"A reparação dos danos sofridos pelas instalações de GNL vai levar de três a cinco anos. O impacto será sentido em China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica", declarou Saad Al-Kaabi.

Netanyahu nega que Israel tenha 'arrastado' EUA para a guerra

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou a versão de que Israel teria arrastado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a guerra com o Irã.

"De verdade, alguém acredita que se pode dizer ao presidente Trump o que ele deve fazer?", comentou o premier, acrescentando que o conflito pode terminar "mais rapidamente do que se pensa".

Preocupação do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que monitora os efeitos da guerra na inflação e produção mundiais. "Caso ela se prolongue, o aumento nos preços da energia provocará uma alta geral da inflação", indicou sua principal porta-voz.



Trump pede a Netanyahu que detenha ataques à infraestrutura energética no Irã

O presidente Donald Trump disse hoje que pediu ao primeiro-ministro israelense que não atacasse novamente os campos de gás iranianos, após Teerã ter atingido instalações de energia do Catar.

"Disse a ele: 'Não faça isso', e ele não o fará", afirmou Trump, após receber na Casa Branca a primeira-ministra japonesa.

EUA aprova venda de armas a países do Golfo

Os Estados Unidos anunciaram a aprovação da venda de armas no valor de US$ 16,46 bilhões (R$ 86,5 bilhões) para os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, dois países do Golfo gravemente afetados pela guerra com o Irã, informou o Departamento de Estado.

Órgão marítimo da ONU pede corredor em Ormuz

A Organização Marítima Internacional (OMI) pediu a criação de um "corredor marítimo seguro" no Golfo para evacuar embarcações bloqueadas e condenou o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, em uma declaração adotada por seus membros.

'Prova clara'

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, afirmou que o ataque do Irã contra a principal infraestrutura de gás do país é uma "prova clara" de que Teerã mente quando diz que ataca apenas interesses americanos no Golfo.

Itália e Dinamarca alertam para onda migratória

Dinamarca e Itália pediram um reforço dos controles fronteiriços e afirmaram que a Europa não pode "assumir o risco" de que se repita a onda migratória de 2015 e 2016, quando centenas de milhares de refugiados sírios chegaram ao continente.

Sem 'prazo definitivo' para encerrar a guerra

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que não há "um prazo definitivo" para acabar com a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. "Em último caso, será o presidente que decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'."

Chanceler do Irã diz que não haverá 'moderação' em caso de novos ataques

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, advertiu que não exercerá nenhuma "moderação" em caso de novos ataques contra a infraestrutura energética.

"Nossa resposta ao ataque de Israel contra nossa infraestrutura utilizou apenas uma FRAÇÃO do nosso poderio", afirmou Araghchi no X. "Não haverá qualquer moderação se nossas infraestruturas forem atacadas novamente".

EUA poderia suspender sanções a petróleo iraniano já embarcado

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que Washington poderia "suspender as sanções" ao petróleo iraniano que já está em altomar, diante da disparada dos preços da energia.

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