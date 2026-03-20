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Guerra no Oriente Médio

Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio

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Em 2025, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, se encontrou com o presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, no Palácio Presidencial, em DamascoEm 2025, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, se encontrou com o presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, no Palácio Presidencial, em Damasco - Foto: Reprodução/@USAMBTurkiye via X

- Síria quer permanecer fora do conflito -
O presidente sírio, Ahmed al Sharaa, afirmou que está se esforçando para manter o país fora do conflito.

“É importante lembrar que a Síria tem sido palco de conflitos e sofreu nos últimos 15 anos, e também antes disso, mas hoje está em harmonia com todos os países vizinhos, tanto em nível regional como internacional”, declarou.

- Explosões em Beirute -
Um avião de combate israelense moral a barreira do som sobre Beirute na manhã de sexta-feira. Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões que sacudiram toda a capital libanesa.


- Cotação do petróleo em alta, mas estável -
Os preços do petróleo permanecem relativamente modestos nesta sexta-feira, após declarações dos Estados Unidos para tentar conter a alta do barril. Às 10h15 GMT (7h15 de Brasília), a cotação do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em maio, subia 1,34%, a 110,11 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em abril, avançou 0,34% em seu último dia de negociação, a 96,47 dólares.


- Chanceler francês em Jerusalém -
O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, está em Jerusalém, no âmbito dos esforços de Paris para reduzir o esforço.


- Detenção de reservista israelense suspeito de espionagem -
Um reservista do Exército israelense de 26 anos, que integrava o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro, foi detido sob suspeitas de espionagem a favor do Irã.

O reservista "manteve contatos com agentes de inteligência iranianos e, seguindo suas instruções, recebeu a missão de executar diversas tarefas de segurança, incluindo a transmissão de informações sensíveis relacionadas à segurança às quais tinham acesso no âmbito de suas funções", segundo a polícia israelense.


- Morte do porta-voz da Guarda Revolucionária -
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou a morte de seu porta-voz, Ali Mohamad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu “no covarde e crime atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer”.


- Irã acusa Reino Unido de cumplicidade na "agressão" dos EUA e Israel -
O chanceler iraniano Abbas Araghchi denunciou, durante uma ligação com sua homóloga britânica Yvette Cooper, o uso por parte dos Estados Unidos de bases militares britânicas.

“Estas ações serão reservadas, sem dúvida, uma participação na agressão e ficarão registradas na história das relações entre os dois países”, declarou Araghchi, segundo um comunicado de seu ministério.

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- Bolsas Europeias abrem em alta -
As bolsas europeias abriram em alta nesta sexta-feira, após a estabilização dos preços da energia. Nas primeiras negociações, Paris subiu 0,88%, Frankfurt 1,24%, Londres 0,53%, Madri 1,53% e Milão 1,06%.


- O Irã diz que a produção de mísseis "continua" -
Pouco antes do anúncio de sua morte, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohamad Naini, afirmou que o país movimentou mísseis, apesar da guerra contra Israel e os Estados Unidos.

“Nossa indústria de mísseis merece uma nota perfeita... e não há preocupação a este respeito, porque, mesmo em condições de guerra, continuamos com a produção de mísseis”, anunciou o porta-voz da Guarda, segundo a agência de notícias Fars.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Irã não tem mais “a capacidade de enriquecer urânio”, nem de “produzir mísseis balísticos”.


- Sri Lanka nega autorização para aviões americanos -
O Sri Lanka negou autorização para que dois aviões americanos armados com mísseis utilizassem um aeroporto em seu território no período de 4 a 8 de março, para preservar sua neutralidade na guerra no Oriente Médio, anunciou o presidente Anura Kumara Dissanayake ao Parlamento.

- Bombardeios no sul do Líbano -
A agência de notícias libanesa NNA informou que os bombardeios israelenses atingiriam várias localidades no sul do país.

“Aviões de guerra inimigos israelenses atacaram durante o amanhecer cidades nos distritos de Tiro e Bint Jbeil”, afirmou a agência, que também citou bombardeios contra outras cinco localidades no sul do país.


- Novo incêndio na refinaria do Kuwait -
Um incêndio foi declarado na refinaria de Mina Al Ahmadi, após um ataque com drones.

Várias unidades de refinaria, que pertencem à empresa de petróleo nacional do Kuwait, foram paralisadas enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio.


- Ataques de mísseis e drones no Golfo -
As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait responderam a ataques com mísseis, informaram as autoridades dos países do Golfo.


- Detenções nos Emirados Árabes -
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos prenderam pelo menos cinco membros de uma “rede terrorista” vinculada ao Irã e ao grupo islâmico libanês Hezbollah, informou a imprensa estatal.

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