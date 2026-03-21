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MUNDO Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Mais de 20 países denunciaram o bloqueio do estreito de Ormuz por parte do Irã e disseram estar prontos para contribuir para garantir uma navegação segura

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Israel ataca locais de produção de mísseis em Teerã -

O exército israelense afirmou neste sábado (21) que atacou instalações usadas para a produção de mísseis balísticos em Teerã.

Entre os alvos estão um complexo dedicado à produção e ao desenvolvimento de componentes de mísseis, uma instalação de armazenamento e um centro de produção do combustível usado nesses projéteis.

- "Prontos" para ajudar a reabrir Ormuz -

Mais de 20 países denunciaram o bloqueio do estreito de Ormuz por parte do Irã e disseram estar prontos para contribuir para garantir uma navegação segura por essa passagem, crucial para o comércio de petróleo.

"Estamos prontos para contribuir com os esforços adequados para garantir a passagem segura pelo estreito", declarou o grupo de 22 países, em sua maioria europeus, mas que também inclui os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.

- Explosões no Bahrein -

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões em Manama, capital do Bahrein, em meio à campanha do Irã contra países do Golfo. Dois mísseis foram interceptados no céu da cidade, onde foram ouvidas várias detonações após a ativação das sirenes de alerta.

- Rússia condena ataque a instalação nuclear -

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou como "irresponsáveis" os supostos ataques americanos-israelenses denunciados pelo Irã contra a instalação nuclear de Natanz.

A comunidade internacional "tem o dever de oferecer imediatamente uma avaliação objetiva e sem concessões dessas ações irresponsáveis, que representam riscos reais de catástrofe", afirmou em comunicado.

- Irã tentou atacar base dos EUA e Reino Unido -

O Irã realizou um ataque "fracassado" contra uma base militar conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido no oceano Índico, a base de Diego Garcia, a milhares de quilômetros de distância, confirmou uma fonte oficial britânica à AFP.

De acordo com essa fonte, a tentativa ocorreu antes de Londres anunciar que autorizava Washington a usar alguma de suas bases para atacar instalações iranianas.

- AIEA pede moderação diante do risco de acidente nuclear -

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, reiterou seu apelo à "moderação militar" para evitar qualquer risco de acidente nuclear, após ser informado pelo Irã sobre o ataque a Natanz.

- Israel intensificará "consideravelmente" os ataques -

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu que "a intensidade dos ataques" contra o Irã "aumentará consideravelmente" nos próximos dias.

A partir de domingo, "a intensidade dos bombardeios que serão realizados pelas forças israelenses e pelo exército americano contra o regime do terror iraniano e as infraestruturas em que ele se apoia aumentará consideravelmente", disse Katz.

- Atacada instalação nuclear iraniana em Natanz -

A organização de energia atômica da república islâmica denunciou que os Estados Unidos e Israel atacaram o complexo nuclear iraniano de Natanz, no centro do país. "Não foi detectado nenhum vazamento de materiais radioativos" na região, acrescentou.

- Putin expressa apoio ao Irã -

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou seus melhores votos aos dirigentes e ao povo iraniano por ocasião do Ano Novo persa, o Noruz, assegurando-lhes o apoio de Moscou em meio à guerra contra Israel e os Estados Unidos.

"Foram enviadas felicitações por ocasião do Noruz [...] aos dirigentes iranianos, ao líder supremo da República Islâmica, Mojtaba Hoseini Khamenei, e ao presidente do país, Masud Pezeshkian", informou o Kremlin em comunicado.

- Ataque com drones em Bagdá -

Um oficial morreu em um ataque de drone contra os serviços de inteligência iraquianos, localizados em um bairro residencial de alto padrão em Bagdá, afirmou a instituição em comunicado.

Outro drone, que estava filmando a operação, caiu sobre um clube esportivo privado muito frequentado pela elite iraquiana e por diplomatas estrangeiros, disse à AFP uma autoridade da Segurança.

- Bangladesh busca 2 bilhões de dólares -

Bangladesh está pressionando para obter empréstimos de cerca de 2 bilhões de dólares (R$ 10,63 bilhões) de organismos multilaterais a fim de enfrentar os problemas decorrentes da disparada dos preços provocada pela guerra.

O governo já tomou várias medidas para reduzir o consumo de combustíveis, entre elas a paralisação da produção na maioria das fábricas de fertilizantes.

- Condenações a ataques israelenses na Síria -

Arábia Saudita, Egito, Catar, Jordânia e Kuwait condenaram os ataques realizados por Israel contra acampamentos do exército no sul da Síria. Um comunicado da chancelaria saudita mencionou uma "flagrante agressão israelense" e denunciou uma "violação do direito internacional".

- Iranianos celebram Festa do Fim do Jejum -

Milhares de fiéis no Irã participaram, apesar do risco de bombardeios, das orações do Eid al-Fitr ou Festa do Fim do Jejum, uma celebração que marca o fim do Ramadã.

Desde o amanhecer, uma multidão de fiéis se reuniu no centro de Teerã para uma oração na Grande Mesquita do Imã Khomeini, que leva o nome do fundador da república islâmica.

O líder supremo iraniano costuma dirigir as orações do Eid, mas o aiatolá Mojtaba Khamenei - que não apareceu em público desde sua nomeação no início deste mês em substituição a seu pai Ali, morto na guerra - não compareceu.

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