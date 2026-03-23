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Conflito Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O Irã lançou mísseis contra Israel na madrugada desta terça-feira (24), informou o Exército israelense

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

Israel detecta novo lançamento de mísseis iraniano

O Irã lançou mísseis contra Israel na madrugada desta terça-feira (24), informou o Exército israelense, horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que Washington havia conversado com um funcionário do alto escalão iraniano, o que Teerã negou.

O Exército informou que a onda mais recente de mísseis iranianos teve como alvo o norte de Israel, e que trabalhava "para interceptar a ameaça".

Base atacada

O Exército da Síria informou nesta segunda-feira que uma de suas bases no nordeste do país foi atacada por mísseis procedentes do Iraque. Um funcionário iraquiano afirmou que um grupo armado local estava por trás do ataque.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) reportou um ataque noturno contra a base de Jarab al-Khir, perto da província de Hasakah.

Israel afirma ter capturado membros do Hezbollah

O Exército israelense anunciou na noite desta segunda-feira que lançou novos ataques contra alvos do movimento islamita Hezbollah em Beirute, e que capturou dois de seus combatentes de elite no sul do Líbano.

Uma transmissão ao vivo da AFPTV mostrou uma nuvem de fumaça no subúrbio no sul da capital, e a Agência Nacional de Notícias reportou ataques naquela região.

Um ataque israelense anterior havia atingido a área nobre de Hazmieh, de maioria cristã, perto de Beirute, e Israel afirmou que tinha como alvo um membro da Guarda Revolucionária iraniana.

Petróleo cai e bolsas se recuperam

Os preços do petróleo despencaram e as bolsas subiram nesta segunda-feira, depois que Donald Trump suspendeu os ataques contra a infraestrutura energética iraniana, ao afirmar que mantinha conversas "muito boas" com Teerã.

Os preços futuros do petróleo chegaram a cair mais de 14% após os comentários de Trump em sua plataforma Truth Social, mas recuperaram parte dessas perdas depois que o Irã negou a existência de conversas.

O barril do Brent fechou em queda de 10,9%, aos 99,94 dólares, enquanto o de seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), caiu 10,3%, aos 88,13 dólares.

As bolsas asiáticas e europeias haviam iniciado a semana com fortes perdas, mas a revelação de Trump, que ocorreu após o fechamento dos mercados na Ásia, impulsionou uma recuperação das ações europeias e americanas.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta: o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones avançaram mais de 1%.



Netanyahu afirma que Israel continuará ataques no Irã e no Líbano

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (23) que conversou com Donald Trump e que o presidente americano acredita que os avanços militares conjuntos podem se traduzir em um acordo negociado que proteja os interesses de Israel, mas prometeu continuar os ataques.

Dois navios indianos cruzam Ormuz

A Índia anunciou que dois petroleiros que transportam gás liquefeito de petróleo (GLP) cruzaram o Estreito de Ormuz, bloqueado quase completamente pelo Irã após os ataques israelenses-americanos contra seu território que desencadearam a guerra.

TotalEnergies prevê alta do gás

O grupo francês TotalEnergies prevê preços do gás "muito altos" para os três meses do verão no hemisfério norte e para setembro, caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado.

Trump diz que há 'mudança de regime' no Irã

Donald Trump afirmou que há uma "mudança de regime" em curso no Irã porque muitos líderes morreram em bombardeios durante a guerra.

O presidente republicano alega estar conduzindo negociações com "o homem" que ele considera "o mais respeitado e o líder" do país. Ele não se refere ao novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que, segundo ele, está "indisponível".

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